İhracatın liderine eleman yetişiyor

Türkiye’nin otomotiv sektöründe kalifiye eleman sorununa çözüm olması amacıyla Bursa’da 9 yıl önce açılan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle firmaların nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacı karşılanıyor.

Okul Müdürü Yunus Bulut, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesindeki OİB tarafından otomotiv sektöründe kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2007 yılında yönetim kurulunun bu lisenin kurulmasına karar verdiğini hatırlattı.

İnşa sürecinin ardından 2010-2011 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okulda şu anda 80 öğretmenle 700 öğrenciye hizmet verildiğini belirten Bulut, ‘Bilişim Teknolojileri’, ‘Elektrik-Elektronik Teknolojileri’, ‘Endüstriyel Otomasyon’, ‘Makine Teknolojisi’, ‘Motor Teknolojisi’ ve ‘Metal Teknolojisi’ alanlarında nitelikli öğrenciler yetiştirildiğini söyledi.

DENEYİMLİ EĞİTİM

Bulut, sektörel iş birlikleri sayesinde öğrencilerin deneyim kazandığına değinerek, “Otomotiv sektörüyle yakın ilişki içindeyiz. Okulumuz, teknolojik yenilikleri yakından takip eden, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimini ön planda tutan bir vizyonla öğrencilerine parlak bir gelecek sunma hedefinde” dedi.

ARA VE ANA ELEMAN

Okulun kurulmasının en temel ilkelerinden birinin sanayicinin ara ve ana eleman ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Yunus Bulut, okulun kuruluş aşamasına dair şu bilgileri verdi; “OİB, okulu inşa ederken sadece Bursa’dan değil, Türkiye’nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden öğrencilerin buraya gelip okuyabilecekleri konseptte dizayn etti. Kız ve erkek pansiyonumuz var. Şu anda yaklaşık 25 ilden gelip bu okulda eğitim gören öğrenciler var.”

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Bulut, mesleki eğitimin önemine dikkati çekerek, “Mesleki eğitim gerçekten çok önemli. ‘Geleceğe sağlam bir temel, büyük bir adım’ sloganıyla kurulan okulumuzda bütün teknik donanım başta OİB tarafından donatılmış ve hala da güncellemeleri devam ediyor. Bu yılın sonunda da var olan eksik donanımların tümü karşılanarak yeni eğitim öğretim döneminde daha da kaliteli ve nitelikli bireyler yetişmesi için çalışacağız. Gönül rahatlığıyla geleceğin otomotivcileri ve mühendisleri burada yetişiyor diyebiliriz” diye konuştu.