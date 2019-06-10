Gündem İhracatın liderine eleman yetişiyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BURSA

İhracatın liderine eleman yetişiyor

İhracat lideri otomotiv sektöründe kalifiye eleman sorununa çözüm olması için 2010’da eğitime başlayan OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimler teknolojik yenilikler yakından takip edilerek veriliyor. Okul Müdürü Yunus Bulut, “Geleceğin otomotivcileri ve mühendisleri burada yetişiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okul, Türkiye’nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden öğrencilerin okuyabilecekleri konseptte dizayn edildi.
Okul, Türkiye’nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden öğrencilerin okuyabilecekleri konseptte dizayn edildi.

Türkiye’nin otomotiv sektöründe kalifiye eleman sorununa çözüm olması amacıyla Bursa’da 9 yıl önce açılan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle firmaların nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacı karşılanıyor.

Okul Müdürü Yunus Bulut, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesindeki OİB tarafından otomotiv sektöründe kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2007 yılında yönetim kurulunun bu lisenin kurulmasına karar verdiğini hatırlattı.

İnşa sürecinin ardından 2010-2011 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okulda şu anda 80 öğretmenle 700 öğrenciye hizmet verildiğini belirten Bulut, ‘Bilişim Teknolojileri’, ‘Elektrik-Elektronik Teknolojileri’, ‘Endüstriyel Otomasyon’, ‘Makine Teknolojisi’, ‘Motor Teknolojisi’ ve ‘Metal Teknolojisi’ alanlarında nitelikli öğrenciler yetiştirildiğini söyledi.

DENEYİMLİ EĞİTİM

Bulut, sektörel iş birlikleri sayesinde öğrencilerin deneyim kazandığına değinerek, “Otomotiv sektörüyle yakın ilişki içindeyiz. Okulumuz, teknolojik yenilikleri yakından takip eden, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimini ön planda tutan bir vizyonla öğrencilerine parlak bir gelecek sunma hedefinde” dedi.

ARA VE ANA ELEMAN

Okulun kurulmasının en temel ilkelerinden birinin sanayicinin ara ve ana eleman ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Yunus Bulut, okulun kuruluş aşamasına dair şu bilgileri verdi; “OİB, okulu inşa ederken sadece Bursa’dan değil, Türkiye’nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden öğrencilerin buraya gelip okuyabilecekleri konseptte dizayn etti. Kız ve erkek pansiyonumuz var. Şu anda yaklaşık 25 ilden gelip bu okulda eğitim gören öğrenciler var.”

REKLAM

Bulut, mesleki eğitimin önemine dikkati çekerek, “Mesleki eğitim gerçekten çok önemli. ‘Geleceğe sağlam bir temel, büyük bir adım’ sloganıyla kurulan okulumuzda bütün teknik donanım başta OİB tarafından donatılmış ve hala da güncellemeleri devam ediyor. Bu yılın sonunda da var olan eksik donanımların tümü karşılanarak yeni eğitim öğretim döneminde daha da kaliteli ve nitelikli bireyler yetişmesi için çalışacağız. Gönül rahatlığıyla geleceğin otomotivcileri ve mühendisleri burada yetişiyor diyebiliriz” diye konuştu.

Karsan Roma’yı taşıyacak
EKONOMİ
Karsan Roma’yı taşıyacak
Kazakistanda seçimi Tokayev kazandı

Kazakistan'da seçimi Tokayev kazandı

Tokayev, seçimlerde yüzde 70,13 oy alarak Cumhurbaşkanı oldu.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

​TSK, bugünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ateş altına aldı.
3 kişi hayatını kaybetti

3 kişi
hayatını kaybetti

Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu.
Bayram tatilinin <br>acı bilançosu

Bayram tatilinin
acı bilançosu

Trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.
Suriye'de saldırı:<br>1 şehit 5 yaralı

Suriye'de saldırı:
1 şehit 5 yaralı

​PKK-PYD'li teröristler TSK gözlem noktasına saldırdı.
Talihsizliklerinizi<br> iyi biliriz

Talihsizliklerinizi
iyi biliriz

Bakan Soylu'dan Koç'un açıklamalarına yanıt.
Tutuklandı

Tutuklandı

Beşiktaş'taki kazanın şüphelilerinden biriydi.
Pendik Sahili'ne<br>'ölü at' vurdu

Pendik Sahili'ne
'ölü at' vurdu

Kıyıya vuran atın görüntüsü yürekleri sızlattı.

Hukuki süreç başladı

Hukuki süreç başladı

Soylu'ya havalimanı çıkışında 'akıllı ol' demişti.
Son gülen <br>Hasan Ali oldu

Son gülen
Hasan Ali oldu

Fransızlar önce alay etti sonra pişman oldu.
Kuyumcudan<br>sahte altın

Kuyumcudan
sahte altın

Polis iki mağazada da gerçek altın bulamadı.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

​Yıldırım, seçimlerin ardından atacakları yeni adımları açıkladı.
Yeni rekor kırıldı

Yeni rekor kırıldı

​Antalya Valisi sosyal medyada duyurdu.
Mecliste<br>'askerlik' mesaisi

Mecliste
'askerlik' mesaisi

​Yeni sistemle ilgili değişiklikler Salı günü görüşülecek.
Fransa'da<br>sahte et alarmı

Fransa'da
sahte et alarmı

​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
Fabrikadaki yangına<br>2 tutuklama

Fabrikadaki yangına
2 tutuklama

​4 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.