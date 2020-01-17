Gündem İhracattan kazandığını Türkiyeye getiriyor
POLİTİKA

İhracattan kazandığını Türkiye’ye getiriyor

Çimento, cam ve seramik sektörleri son 10 yılda yaptıkları 26.5 milyar dolarlık ihracatın, 20,3 milyar dolarını net döviz olarak Türkiye’ye geri getirdi. ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, enerji maliyeti düşerse ülkeye sağlanan katma değerin artacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Feyyaz Ünal - Erdem Çenesiz - Tansu Kumru
Feyyaz Ünal - Erdem Çenesiz - Tansu Kumru

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından hazırlanan “Çimento, Cam ve Seramik Sektörleri İhracatta Yerli Katma Değer” raporu açıklandı. Rapora göre çimento, cam ve seramik sektörleri ihracatta en fazla net döviz bıraktıran sektörler oldu.

Raporu değerlendiren ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz; çimento, cam ve seramik sektörlerinin son 10 yılda 26.5 milyar dolarlık ihracat yaptığını, bu rakamın 20,3 milyar dolarlık bölümünün ise içeride kaldığını söyledi. Cenesiz, “Seramik sektörünün ihraç ettiği 100 dolarlık ihracatın yüzde 82’si, cam sektörünün yüzde 79’u, çimento sektörünün ise yüzde 68’i ülkemizde kalıyor. Diğer sektörlerde bu oran ortalama yüzde 55. Biz, bizden 3.5 kat daha fazla ihracat yapan sektörler kadar katma değer sağlıyoruz” dedi.

Enerji maliyetinde eşit rekabet şart

Girdi olarak kullanılan hammaddenin yerli olmasının en önemli avantajları olduğunu aktaran Çenesiz, tek yabancı girdilerinin ise enerji olduğuna dikkat çekti. Gelişmiş batı ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerle rekabet ettiklerine vurgu yapan Çenesiz, enerji bakımından rakipleri olan ülkeler ile rekabet edecek enerji fiyatları sağlanması halinde daha fazla rekabet etme güçlerinin alacağını aktardı. Çimento ve seramik sağlık gereçleri ihracatında Avrupa’da birinci olan Türkiye’nin bu yıl ihracatını yüzde 16 oranında artırdığını aktaran Erdem Çenesiz, enerji konusunda kendilerine daha rekabetçi fiyatlar sunulması halinde ihracat artışlarının yüzde 20’yi bulabileceğine dikkat çekti.

Avrupa’nın vazgeçtiği alanlarda büyümüyoruz

  • AB ülkelerinden İspanya ve İtalya’nın ise bu yıl ihracatlarını yüzde 30’a yakın bir oranda artırdığını ifade eden Çenesiz, şöyle konuştu:“Yani bu sektörlerden vazgeçmediler. Bizde Avrupa’nın vazgeçtiği sektörlerde büyümüyoruz. Genç nüfus artışı olan bir ülke olarak AB’nin bile vazgeçmediği bir sektörde büyüyeceğiz.”

Vergisiz asgari ücret çağrısı
EKONOMİ
Vergisiz asgari ücret çağrısı
Akdenizde inisiyatif Türkiyede

Akdeniz'de inisiyatif Türkiye'de

​Batı medyası Türkiye'yi 'bölgesel süper güç' olarak tanımlıyor.
2020 şahlanış yılı olacak

2020 şahlanış yılı olacak

Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hüsrana uğratacağız.
Gazetecileri serbest bırakın

Gazetecileri serbest bırakın
Kararı duyunca kaçtı

Kararı duyunca kaçtı

​Beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlatıldı.
Başarılı olamayacak

Başarılı olamayacak

​Dışişleri Bakanlığından Akdeniz'deki girişime cevap.
3 askerimiz şehit oldu

3 askerimiz şehit oldu

​Teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Bir AA çalışanı serbest bırakıldı

Bir AA çalışanı serbest bırakıldı

​Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesi bekleniyor.
Trabzonspor avantajı kaptı

Trabzonspor avantajı kaptı

​Bordo mavililer son 16 turu ilk maçında kazanmasını bildi.
İBB Meclisi vetoya direndi

İBB Meclisi vetoya direndi

​İstanbul 295 bin metrekare yeşil alan kazandı.
İnanılmaz transfer: <br>Yetki verdi

İnanılmaz transfer:
Yetki verdi

​Arda Turan sürpriz takımla masaya oturdu.
BM raporuyla da belgeledi

BM raporuyla da belgeledi

PKK'nın gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.
Faytonlar İBB'ye geçti

Faytonlar İBB'ye geçti

​Plaka başına 300 bin lira ödenecek.
Arap basını bunu konuşuyor

Arap basını bunu konuşuyor

'Yeni sultanın babası İstanbul'da doğdu ve annesi Türk'​.
Bakan'dan <br>eş tayini müjdesi

Bakan'dan
eş tayini müjdesi

Eş durumundan tayin bekleyenlere güzel haber.
Metin İyidil tutuklandı

Metin İyidil tutuklandı

Tahliyesine itiraz üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.
Merkez faiz indirdi

Merkez faiz indirdi

​Yılın ilk toplantısında 75 baz puan faiz indirimine gidildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.