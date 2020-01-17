İhracattan kazandığını Türkiye’ye getiriyor

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından hazırlanan “Çimento, Cam ve Seramik Sektörleri İhracatta Yerli Katma Değer” raporu açıklandı. Rapora göre çimento, cam ve seramik sektörleri ihracatta en fazla net döviz bıraktıran sektörler oldu.

Raporu değerlendiren ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz; çimento, cam ve seramik sektörlerinin son 10 yılda 26.5 milyar dolarlık ihracat yaptığını, bu rakamın 20,3 milyar dolarlık bölümünün ise içeride kaldığını söyledi. Cenesiz, “Seramik sektörünün ihraç ettiği 100 dolarlık ihracatın yüzde 82’si, cam sektörünün yüzde 79’u, çimento sektörünün ise yüzde 68’i ülkemizde kalıyor. Diğer sektörlerde bu oran ortalama yüzde 55. Biz, bizden 3.5 kat daha fazla ihracat yapan sektörler kadar katma değer sağlıyoruz” dedi.

Enerji maliyetinde eşit rekabet şart

Girdi olarak kullanılan hammaddenin yerli olmasının en önemli avantajları olduğunu aktaran Çenesiz, tek yabancı girdilerinin ise enerji olduğuna dikkat çekti. Gelişmiş batı ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerle rekabet ettiklerine vurgu yapan Çenesiz, enerji bakımından rakipleri olan ülkeler ile rekabet edecek enerji fiyatları sağlanması halinde daha fazla rekabet etme güçlerinin alacağını aktardı. Çimento ve seramik sağlık gereçleri ihracatında Avrupa’da birinci olan Türkiye’nin bu yıl ihracatını yüzde 16 oranında artırdığını aktaran Erdem Çenesiz, enerji konusunda kendilerine daha rekabetçi fiyatlar sunulması halinde ihracat artışlarının yüzde 20’yi bulabileceğine dikkat çekti.

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Avrupa’nın vazgeçtiği alanlarda büyümüyoruz

AB ülkelerinden İspanya ve İtalya’nın ise bu yıl ihracatlarını yüzde 30’a yakın bir oranda artırdığını ifade eden Çenesiz, şöyle konuştu:“Yani bu sektörlerden vazgeçmediler. Bizde Avrupa’nın vazgeçtiği sektörlerde büyümüyoruz. Genç nüfus artışı olan bir ülke olarak AB’nin bile vazgeçmediği bir sektörde büyüyeceğiz.”