Gündem İki ay yatarım dedi 18 yıl ceza aldı Eşe karşı öldürmeye teşebbüs
AYDIN

İki ay yatarım dedi 18 yıl ceza aldı: ‘Eşe karşı öldürmeye teşebbüs’

Aydın İncirliova’da boşandığı İlke Kuleli'ye çalıştığı markette baltayla saldırarak 5 parmağını koparan İsmail Demirci, ‘Eşe karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 18 yıl hapis cezası aldı. Demirci'nin kopan sol elinin 4 parmağı, 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi, sağ elinin kopan serçe parmağı ise kurtarılamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İki ay yatarım dedi 18 yıl ceza aldı: ‘Eşe karşı öldürmeye teşebbüs’
Boşandığı eşine baltayla saldırdı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde boşandığı eşini "İki ay yatarım var" diyerek tehdit edip, baltayla parmaklarını koparan zanlının cezası belli oldu. Boşandığı İlke Kuleli'ye (29) çalıştığı markette baltayla saldırarak 5 parmağını koparan İsmail Demirci (35), ‘Eşe karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonrası İlke Kuleli, "Öldürüldükten sonra değil yaşarken anlaşılmak istiyorum" dedi. İki çocuk annesi İlke Kuleli, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den 27 Ocak'ta boşandı. Mahkeme biri 9, diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğunun velayetini annelerine verdi. Dava sürecinde eşini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verilen İsmail Demirci, boşanmalarını ardından da peşini bırakmadı.

Boşanmalarından 4 gün sonra eski eşinin kasiyer olarak çalıştığı markete giden Demirci, baltayla saldırdı. Kuleli'nin balta isabet eden sağ elinin 1, sol elinin ise 4 parmağı koptu. Çevredekiler, kadını marketten çıkararak ölümden kurtardı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Mikro cerrahi Servisi’nde Kuleli'nin kopan sol elinin 4 parmağı, 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi, sağ elinin kopan serçe parmağı ise kurtarılamadı.

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