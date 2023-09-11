İki bakan değişse de FOX TV'nin 'taciz haberciliği' değişmedi

FOX TV yine bir programda soru sorma kisvesi altında, taciz haberciliğine imza attı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremzedelerin ve bölgedeki öğretmen ve öğrencilerin yanında olmak için eğitim öğretim yılının açılışını Hatay’da yaptı.
FOX TV; okulların açılacağı ilk gün, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaraları hala taze iken bölgedeki vatandaşlara, öğretmen ve öğrencilere destek olmak üzere bölgeye giden Bakan Yusuf Tekin’i adeta pusuda bekleyerek dokuz ay önce Bakan Mahmut Özer’e sorduğu ücretsiz yemek sorusunu tekrar sormak istedi.
Bakanı dinleme gereği bile duymadı
Törende, programa dair hiçbir haber çalışması yapmayan, kürsü konuşması yapan Bakan Tekin'i dinleme gereği bile duymayan muhabir, vatandaşların arasında programı uzaktan izlemekle yetindi.
İstediğini alamayınca görevlilere sataştı
Daha önce de bakanların gerçekleştirdikleri programlara katılarak provokatif eylemlerde bulunan, bakanları ve yanlarındaki görevlileri taciz ederek "sorularına yanıt alamadıkları, kendilerine ambargo uygulandığı, sansürlendikleri" gibi iddialarla haber yapan FOX TV muhabirleri bu kez de istediği yanıtı alamayınca görevlilere sataştı.