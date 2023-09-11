İki bakan değişse de FOX TV'nin 'taciz haberciliği' değişmedi

FOX TV yayınında sunucu Burak Birsen'in konuğu Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek askerin sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediğini öne sürdü. Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullandı. Tam o anda ise arka ekrandaki görüntülerde, Malatya'daki askerlerin halka yardım ettiği anlar yer aldı.