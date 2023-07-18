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İki bakanlık düğmeye bastı: Depremzede çocukların eğitimi için protokol imzalanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Tekin'in imzalayacağı protokolle afetten kaynaklanan olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması, öğrencilerin ve velilerin kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

15:53 . 18/07/2023 Salı
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü", 20 Temmuz Perşembe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
ile Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin
'in katılımıyla Malatya'da imzalanacak.

Protokolle afetten kaynaklı oluşabilecek sorun alanlarındaki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılarak aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin ve velilerin kendi kapasitelerini fark ederek daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Afetten etkilenen 11 ildeki bireylere yönelik psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında eğitim destek programları uygulanmasını öngören protokolle, yetişkinler, engelli ve yaşlılar için de sosyal alanlarda faaliyetler yapılması amaçlanıyor.

Protokolle, depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yetişkinler için talebe göre hobi ve meslek edindirme kursları açılması da hedefleniyor.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#protokol
#deprem bölgesi
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