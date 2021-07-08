Gündem İki belediye başkanı daha AK Partiye katıldı
POLİTİKA

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye iki belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nın ardından, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozet taktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki belediye başkanı daha AK Partiye katıldı​ - Son dakika haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ve Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal'a rozet taktı.

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