İki bin yıllık ata tohumlarını yurt dışına satacaktı: Her bir tanesi için bin dolar talep etmiş

Tohumları bulduktan sonra hayatlarının bir anda değiştiğini ifade eden Recep Somuncu, Ahşap evde tadilat yaparken şişelerde çeşitli tohumlar bulduk. Çocuklar 'Bunlar ne?' diye getirdi. Ben de tohum olduğunu fark ettim ve ektik. Bayağı bir randımanlı ürünler aldık. Biz bunu Türkiye'nin her yerine göndermek istedik. Göndermeye başladık ve inanılmaz talep oldu. İzmir'e 3 binin üzerinde gönderdik. İstanbul, Ankara, Hatay'a kadar tohum gönderdik. İnanılmaz bir rağbet var. Ankara'dan incelemek için geldiler. İnanılmaz bir rağbet oldu. Almanya ve Hollanda’dan bile gelen oldu. Daha sonra korona da etkili oldu tabi insanlar arayışa geçti. Bu tohumların özelliği hiçbir şekilde kimyasal bir katkı maddesi görmemiş olması. Günde 50-60 kişiden talep alıyoruz telefonla. Tohum istiyorlar ekmek için. Şu an fide üreteceğiz. Üretilen fideleri talep edenlere göndereceğiz. 4 seneden beri hiç ekmek yemeyenler ekmek yemeye başladılar. Sizin sayenizde ilacı bıraktım diyen var. İnanılmaz dualar geliyor. Rüya gibi bir şey. Biz inanamıyoruz. Toprağımızı kurtaralım, tohumlarımızı kurtaralım, bedenlerimizi kurtaralım. Memleket böyle kurtulur diye düşünüyoruz dedi.