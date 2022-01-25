Gündem İki çocuğunun yanında uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları serbest
KONYA

İki çocuğunun yanında uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları serbest

Konya'da 2 çocuğun yanında uyuşturucu madde kullanımının görüntülenmesi ile harekete geçen ekiplerin gözaltına aldığı anne Sema E. ile 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Görüntüleri çeken Sema E’nin çocukları ise devlet korumasına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İki çocuğunun yanında uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları serbest
Sema E.'nin 2 çocuğu devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 çocuğun yanında uyuşturucu madde alanların görüntülenip, sosyal medyaya yansımasıyla harekete geçti. Ekipler, görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesindeki bir evde çekildiğini belirledi. Görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. (5) ve S.E. (7) ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu tespit edildi.

Ekipler, görüntüleri çeken Sema E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A.'yı adreslerinde gözaltına alındı. Turan A.'nın evinde ise 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Harun D.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Gözaltına alınan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. hakkında 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapıldı, 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada Sema E.'nin 2 çocuğu devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

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