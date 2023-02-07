İki depremin yakın lokasyonda olması uzmanları şaşırttı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17’de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde şu ana kadar 3 bin 549 kişi hayatını kaybederken 22 bin 168 vatandaş yaralandı ve 8 binin üzerinde kişi de kurtarıldı. Deprem Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Kayseri, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere 10 şehirden hissedildi. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor.





Hamdi Alkan

"Gerçeği yansıtmayan çok sayıda yanlış bilgi paylaşılıyor"





Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, sosyal medya platformları üzerinden ‘büyük depremlerin meydana geleceği’ yönünde gerçeği yansıtmayan çok sayıda yanlış bilgilerin yayıldığını belirtti. Vatandaşların bilgileri ilgili kurumlardan ve uzmanlardan almasını öneren Doç. Dr. Alkan, “Depremin meydana geldiği bölgede yaklaşık 10 şehir var. Bu şehirlerin ilçeleri, köyleri ve mezraları var. AFAD yaklaşık 6 bin binanın yıkıldığını bildirdi. Dolayısıyla çok zor bir süreç. Süreç devam ederken de çevre illerde yaşayan insanları korkutmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Depremin bizim bölgemizle ilişkilendirilmesi veya İstanbul’la ilişkilendirilmesi gerçek dışı haberlerdir. Vatandaşlarımız lütfen bu bilgileri dikkate almasınlar. Resmi kurumların ve bilimsel açıklamaları dikkate alsınlar” dedi.

"Büyük bir deprem beklemiyoruz"

İlk depremden çok kısa bir süre sonra ikinci büyük bir depremin kuzeyde meydana gelmesinin şaşırtıcı olduğunu dile getiren Alkan, "Bunun haricinde 2020 yılında Elazığ Sivrice’de 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştık. Bölgede 6.8 büyüklüğünde bir deprem de olduğu için bundan sonraki artçılarla enerjisinin Elazığ’a doğru belli bir yere kadar devam edip daha sonra sönümleneceği görüşündeyim. Açıkçası bundan sonra büyük bir deprem beklemiyoruz” diye konuştu.









"Artçı depremler binaları yordu"