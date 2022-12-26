​“İki Gözüm Diyarbakır” fotoğrafseverlerden tam not aldı

Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı Kasım ayında dünyada ilk defa bir kentin dijital fotoğraf platformu olarak kurulan “İki Gözüm Diyarbakır” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Diyarbakır iki gözüm 4 Mevsim” fotoğraf yarışmasında dereceye giren 33 eser Keçi Burcu’nda sergileniyor.

Tarihi mekânda devam eden fotoğraf sergisi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf sergisini gezen ziyaretçiler, fotoğraflarda Diyarbakır’ı farklı açılardan görme fırsatı buldu.

“Şehrimizin tanıtımına çok fayda verdiğine inanıyorum”

Ziyaretçilerden Ömer Arslan, sergide yer alan fotoğrafların ilgi çekici ve başarılı olduğunu söyledi.

Serginin kentin tanıtımına katkı sunduğunu belirten Arslan, Keçi Burcu gibi güzel bir mekanda Diyarbakır’ın fotoğrafları görmenin heyecan verici olduğunu ifade etti.

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Arslan, şöyle konuştu:

“Sadece şu sergiye bakarak Diyarbakır ile alakalı bir fikir sahibi olunabileceğine inanıyorum. Fotoğrafları çeken arkadaşlar da gayet güzel fotoğraflar yakalamışlar. Bir şehrin dokusunu, tarihini, kültürünü görsellerle ifade etmek hem önemli hem de zor bir iş. Bu tür sergilerin şehrimizin tanıtımına çok fayda verdiğine inanıyorum. Hem fotoğraflar hem de Keçi Burcu Diyarbakır için önemli bir yer, serginin burada yapılması ayrı bir güzellik olmuş. Diyarbakır’ı gelip yerinde görmek önemli bir şey. Bu serginin de muhakkak ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“Diyarbakır’ın bir masal platosu olduğu fikrini pekiştiren bir sergi oldu”

Derya Akçimen Yücetürk ise Diyarbakır’a 4 ay önce taşındıklarını ve fırsat buldukça kentteki etkinlikleri takip etmeye çalıştığını dile getirdi.

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Diyarbakır’ı daha yakından tanımak için sergiyi gezdiklerini kaydeden Yücetürk, şöyle konuştu:

“Gerçekten Diyarbakır’ın her yerini bize çok güzel gösteren, tanıtan aynı zamanda Diyarbakır ile ilgili zihnimizdeki buranın bir masal platosu olduğu fikrini pekiştiren bir sergi oldu. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz. Gerçekten büyüleyici bir sergi olmuş.”

“Serginin içinde özgün fotoğraflar var”

Ziyaretçilerden Hayrünnisa Karaaslan, sergideki fotoğrafların beklentisinin üstünde olduğunu vurguladı.

Sergideki özgün fotoğrafları çok beğendiğini anlatan Karaaslan, şunları aktardı:

“Mimari yapılar, camiler, köprüler her şey var. Fotoğraflarda halkın içinden kareler var. Mesela hasat zamanından, karpuz toplarken, domates kuruturken fotoğraflar çekilmiş. Fotoğraflardan çok etkilendim, çok beğendiğimi söylemek isterim. Öncelikle kenti tanıtmak için çok güzel fotoğraflar.”

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“Fotoğraflara bayıldım”

Ziyaretçilerden Ülkü Büyükhan, eşinin görevi nedeniyle Diyarbakır’da olduğunu ve kenti gezmeyi çok sevdiğini belirtti.

Büyükhan, “Her gezdiğimde farklı yerler keşfediyorum. Diyarbakır, 3 yıldır doyamadığım bir şehir. Bugün de buraya geldim ve fotoğraflara bayıldım. Sergideki fotoğraflardan en çok on gözlü köprü ve Zerzevan Kalesi’nin fotoğraflarını beğendim. Çok güzel çekilmişler.” Dedi.

“Fotoğraflar çok dikkat çekici, güzel ve ustalıkla çekilmiş”

Diyarbakır’da öğrenci olduğunu ve kuzenlerini gezdirdiğini söyleyen Hasan Ferhan ise “Fotoğraflar çok dikkat çekici, güzel ve ustalıkla çekilmiş. Fotoğraflar arasında Diyarbakır’da gitmediğim yerlerden Malabadi köprüsü ve Zerzevan Kalesi vardı. Fotoğraflarını görünce oralara gitme isteğim daha da arttı, İnşallah yakın bir zamanda giderim. Mardin’den kuzenlerim geldi onları gezdiriyorum. Bu sergiyi gezince Diyarbakır’ın tamamını gezmiş gibi oldular.” İfadelerini kullandı.

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Tarihi Keçi Burcundaki “Diyarbakır İki Gözüm 4 Mevsim” fotoğraf sergisi, 31 Aralık’a kadar fotoğrafseverlerin ziyaretine açık olacak.