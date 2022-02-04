Gündem İki grup arasında tartışma çıktı Çöp atmak için çıkan 14 yaşındaki Dilan boynundan vuruldu
İSTANBUL

İki grup arasında tartışma çıktı: Çöp atmak için çıkan 14 yaşındaki Dilan boynundan vuruldu

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp atmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel boynundan vurularak ağır yaralandı. Tekel'i vurduğu iddia edilen Özkan Ş. ise mahalle sakinleri tarafından dövülerek hastanelik edildi.

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Haber Merkezi DHA
İki grup arasında tartışma çıktı: Çöp atmak için çıkan 14 yaşındaki Dilan boynundan vuruldu.
İki grup arasında tartışma çıktı: Çöp atmak için çıkan 14 yaşındaki Dilan boynundan vuruldu.

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp
Olay saat 23.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturanlarla aralarında husumet bulunan iki kişi sokağa geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Özkan Ş.'nin silahından çıkan kurşun, çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel'in boynuna isabet etti.

İki grup arasında tartışma çıktı: Çöp atmak için çıkan 14 yaşındaki Dilan boynundan vuruldu.
İki grup arasında tartışma çıktı: Çöp atmak için çıkan 14 yaşındaki Dilan boynundan vuruldu.

Dilan Tekel'in durumu ağır

Bir anda kanlar içinde kalan Dilan Tekel, hemen Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Tekel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İki grup arasında tartışma çıktı: Çöp atmak için çıkan 14 yaşındaki Dilan boynundan vuruldu.
İki grup arasında tartışma çıktı: Çöp atmak için çıkan 14 yaşındaki Dilan boynundan vuruldu.

Saldırganlar mahalle sakinleri tarafından kovalandı

Dilan Tekel'in vurulmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganlardan Özkan Ş., Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Dilan Tekel'in yakınları tarafından linç edilen Özkan Ş. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metrobüsteki bıçaklı dehşet: İki yolcu yaralandı
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Olay, dün saat 01.20 sıralarında Avcılar istikametine giden metrobüste meydana geldi.
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Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
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Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı.
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Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı.
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Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı.
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Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.
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Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı.
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Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı.
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Bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde bir çocukla, kadının saldırgana engel olma çabaları da görülüyor.
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Metrobüsteki bıçaklı dehşet: İki yolcu yaralandı
Metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bir çocukla, kadın saldırgana engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ukrayna'da askeri fabrikada 5 kişiyi öldüren saldırganın yakalanma anı
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Ukrayna'da askeri fabrikada 5 kişiyi öldüren saldırganın yakalanma anı
Ukrayna'da havacılık ve uzay fabrikasında 5 kişiyi vurarak öldüren Ukraynalı asker polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki Pivdenmash Devlet Havacılık ve Uzay Fabrikası'nda Ukrayna Ulusal Muhafızlarında görevli bir asker, 4'ü asker biri sivil personel olmak üzere toplam 5 kişiyi vurarak öldürmüş ardından olay yerinden kaçmıştı. Kasabadaki dağlık alanlara kaçan asker 21 yaşındaki Artemiy Ryabchuk, Ukrayna polisi tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

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