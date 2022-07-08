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KONYA

İki gün önce evlenmişlerdi: Karısını bıçaklayarak öldürdü

Konya’da 52 yaşındaki bir kişi, iki gün önce evlendiği karısını bıçakladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
İki gün önce evlenmişlerdi: Karısını bıçaklayarak öldürdü
İki gün önce evlendiği karısını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memur emeklisi M.D. (52) ve 2 gün önce evlendiği eşi Keziban D. (45) arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. eşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Keziban D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı.

İki gün önce resmi nikah kıymışlar

M.D. ile Keziban D.’nin 2 gün önce resmi nikah kıydıkları, bu evliliğin Keziban D.’nin üçüncü, M.D.’nin ise ikinci evliliği olduğu öğrenildi. Şüphelinin alınan ilk ifadesinde eşiyle daha önceden husumetlerinin olmadığını ve 2 gün önce resmi nikah kıydıklarını söylediği öğrenilirken, yapılan incelemelerde şahsın kasten yaralama ve benzeri birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Keziban D.’nin cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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