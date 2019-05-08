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BALİKESİR

Balıkesir haber: İki gündür paketler halinde sahile vuruyor

İki gündür paketler halinde sahile vuruyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk, paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor. Dün 1 ton 411 kilo uyuşturucunun bulunduğu sahillerde, bugün de 140 kilo uyuşturucu ele geçti.

Haber Merkezi DHA
Ekipler, dün Balıkesir ve Çanakkale sahilleri ile deniz yüzeyinden paketler halinde toplam 1 ton 411 kilo skunk topladı.
Ekipler, dün Balıkesir ve Çanakkale sahilleri ile deniz yüzeyinden paketler halinde toplam 1 ton 411 kilo skunk topladı.

Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında uyuşturucu madde taşınan V.Y.'ye ait ahşap tekne, önceki gün battı. Teknede bulunan paketler halindeki vakumlanmış uyuşturucu madde, denize dağıldı.

Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, dün Balıkesir ve Çanakkale sahilleri ile deniz yüzeyinden paketler halinde toplam 1 ton 411 kilo skunk topladı.

Olayla ilgili Çanakkale'de gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, Balıkesir'de gözaltına alınan tekne sahibi V.Y. ile İ.İ.Ç.'nin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.

140 kilo daha bulundu

Bu sabah Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi arasında kalan sahil kesimine yine paketler halinde uyuşturucu vurdu. Bölge sakinleri, paketleri fark edip jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, 9 paket halinde toplam 140 kilo uyuşturucuya el koydu. Böylece ele geçirilen uyuşturucu miktarı da 1 ton 551 kiloya çıktı.

Teknenin yeri tespit edildi

Bu arada sahil güvenlik ekipleri, batan 9 metre uzunluğundaki teknenin yerini yapılan çalışmayla belirledi. Ayvalık Liman Başkanlığı'na kayıtlı olan teknenin batığının Pınar Adası yakınlarında olduğu saptandı. 14 metre derinliğindeki tekneye dalış yapan ekipler, herhangi bir uyuşturucu maddeye ulaşamadı.

İki gündür paketler halinde sahile vuruyor
FOTOĞRAF 15
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Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında uyuşturucu madde taşınan V.Y.'ye ait ahşap tekne, önceki gün battı.
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Teknede bulunan paketler halindeki vakumlanmış uyuşturucu madde, denize dağıldı.
Title
Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, dün Balıkesir ve Çanakkale sahilleri ile deniz yüzeyinden paketler halinde toplam 1 ton 411 kilo skunk topladı.
Title
Olayla ilgili Çanakkale'de gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, Balıkesir'de gözaltına alınan tekne sahibi V.Y. ile İ.İ.Ç.'nin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.
Title
Bu sabah Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi arasında kalan sahil kesimine yine paketler halinde uyuşturucu vurdu. Bölge sakinleri, paketleri fark edip jandarma ekiplerine haber verdi.
Title
Gelen jandarma ekipleri, 9 paket halinde toplam 140 kilo uyuşturucuya el koydu. Böylece ele geçirilen uyuşturucu miktarı da 1 ton 551 kiloya çıktı.
Title
Bu arada sahil güvenlik ekipleri, batan 9 metre uzunluğundaki teknenin yerini yapılan çalışmayla belirledi.
Title
Ayvalık Liman Başkanlığı'na kayıtlı olan teknenin batığının Pınar Adası yakınlarında olduğu saptandı.
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Sahillere uyuşturucu madde vurmaya devam ediyor
Title
14 metre derinliğindeki tekneye dalış yapan ekipler, herhangi bir uyuşturucu maddeye ulaşamadı.
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İki gündür paketler halinde sahile vuruyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk, paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor. Dün 1 ton 411 kilo uyuşturucunun bulunduğu sahillerde, bugün de 140 kilo uyuşturucu ele geçti.
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