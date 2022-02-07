İki haftalık tatil sona erdi: 18 milyon öğrenci okula döndü

Bakan Özer "Okullar kapanacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kapatmak çözüm değil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Okulları kapatmanın çözüm olmadığını vurgulayan Özer, 'Tüm dünya okulları açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Türkiye olarak biz de bunu başardık. İki haftalık yarı yıl tatili vardı. İki haftada vakalar azalmadı tam tersine yükseldi. Okullar kapalıydı ama vakalar artmaya devam etti. Neden kapanma denince ilk akla okullar geliyor. Okullar ilk açılması ve en son kapanması gereken yerler.' dedi.