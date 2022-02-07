Gündem İki haftalık tatil sona erdi 18 milyon öğrenci okula döndü
EĞİTİM

İki haftalık tatil sona erdi: 18 milyon öğrenci okula döndü

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İki haftalık tatil sona erdi: 18 milyon öğrenci okula döndü
Yarıyıl tatili sona erdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine giriyor. Bu kapsamda öğrenciler, bugün okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.

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Öğrenci servislerine denetim

İKİNCİ DÖNEM TATİLİ NE ZAMAN, İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

  • 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de yarından itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak.

ÖBA İLK KEZ DENENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) ilk kez bu yılki yarıyıl tatilinde uyguladı.

Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katıldı.

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