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İki ilde nüfusa göre yüksek koronavirüs aşılama oranlarıyla hedefler yakalanıyor

Çanakkale ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarının hedeflenen rakamlarla yürütülmesi salgınla mücadeleye önemli katkı sağlıyor. Çanakkale Sağlık Müdürü Ali Taşçı, "20 Mayıs itibarıyla Çanakkale ikinci doz aşısı tamamlanan kişi sayısının il nüfusuna oranında Türkiye sıralamasında ilk sırada yer almaktadır" dedi. Balıkesir Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin de, "Hedef nüfusumuzun birinci doz aşı olarak yüzde 75'ini, ikinci doz için de yüzde 60'ını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İki ilde nüfusa göre yüksek koronavirüs aşılama oranlarıyla hedefler yakalanıyor
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Sağlık Bakanlığının koordinesinde devam eden aşılama çalışmaları, tüm sağlık birimlerinde belirlenen program kapsamında gerçekleştiriliyor. İlk doz aşı uygulananlar ikinci doz için takvime göre aşı merkezlerine yeniden davet ediliyor.

Çanakkale Sağlık Müdürü Ali Taşçı, ildeki tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile aile sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde Sinovac Kovid-19 aşılama hizmeti verildiğini söyledi.

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Türkiye sıralamasında ilk sırada

Mehmet Akif Ersoy, Biga, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Çan ve Yenice devlet hastanelerinde Biontech aşı uygulaması yapıldığını belirten Taşçı, şunları kaydetti:

  • "Yerinde aşı uygulaması dışında 64 ekip ve 131 personelle mobil aşılama hizmeti verilmektedir. 20 Mayıs itibarıyla ilimizde 298 bin 642 doz aşı uygulanmıştır. Birinci doz aşı olan kişi sayısı 165 bin 594, ikinci doz aşısı tamamlanan kişi sayısı ise 133 bin 48'dir. Hedef nüfusa göre birinci doz aşılanma oranı yüzde 81,4, ikinci doz aşı tamamlanma oranı ise yüzde 65,4’tür. 20 Mayıs itibarıyla Çanakkale ikinci doz aşısı tamamlanan kişi sayısının il nüfusuna oranında Türkiye sıralamasında ilk sırada yer almaktadır."

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Balıkesir'de 350 bini aşkın kişi aşılandı

Balıkesir'de hastanelerde ve aile sağlık merkezlerinde süren aşılama çalışmalarında, hedef nüfus 465 bin 78 kişiden 350 bin 738'inin aşısı tamamlandı.

İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, kentteki aşı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getirdi.

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Bütün ilçelerde aşı çalışmalarının devam ettiğini belirten Keskin, şöyle konuştu:

  • "Bugüne kadar 660 bin 736 aşı yapmış bulunuyoruz. Hedef nüfusumuzun birinci doz aşı olarak yüzde 75'ini gerçekleştirdik. İkinci doz için de yüzde 60'ını gerçekleştirdik. Ayrıca evde aşılama için 77 mobil ekibimiz var. Ekibimiz 36 bin 637 aşıyı evlere giderek yaptı. Aşı sırası gelenlerin hızlı bir şekilde randevularını alarak aile sağlığı merkezlerimizde, hastanelerimizde aşılarını yaptırmaları pandemiyle mücadelede önem arz etmektedir. İlimizde aşıya karşı gerçekten çok büyük ilgi var. Sırası gelenler hızlı bir şekilde aşı randevularını alarak aşılarını yaptırıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Aşılama vakaların yüksek olduğu dönemde de tüm hızıyla devam etti."
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