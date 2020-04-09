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ORDU

İki ilin alternatif köy yoluna 'molozlu' barikat

İki ilin alternatif köy yoluna 'molozlu' barikat

Türkiye’de koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ordu’da şehir giriş-çıkışlarında uygulamalar sürerken, sürücülerin şehir değiştirmek için alternatif olarak kullandığı köy yolları hafriyat ile kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
Ordu’nun Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi ile Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Güneyköy köyünün bağlantı noktasının sınırına da hafriyat döküldü.
Ordu’nun Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi ile Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Güneyköy köyünün bağlantı noktasının sınırına da hafriyat döküldü.

Türkiye’de, koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyük şehre ve Zonguldak’a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bu kapsamda Ordu’da da polis ve jandarma ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürürken, bazı sürücüler Giresun-Ordu arasında alternatif olarak köy yollarını kullanabiliyordu. Koronavirüsle mücadele kapsamında yasak olan şehirlerin arasında ulaşımı engellemek adına yürütülen çalışmalar kapsamında, Ordu’nun Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi ile Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Güneyköy köyünün bağlantı noktasının sınırına da hafriyat döküldü.

Bu kapsamda köylere ekmek götürmek zorunda kalan fırıncılar ise, sınır hattına kadar gelen farklı bir araca kasalar ile ekmekleri teslim ederek, vatandaşların mağdur olmamasını sağladı.

Köy yolu taş hafriyat ile kapatıldı

Piraziz Kaymakamlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, Ordu ile Giresun’a geçişte alternatif olarak kullanılan tek bağlantı yolu taş ve toprak hafriyatla kapatıldı. Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, bazı insanların Ordu’dan Giresun’a, bazılarının ise Giresun’dan Ordu’ya geçmek için alternatif olan bu yolu kullandıklarını, alınan tedbirin yerinde bir karar olduğunu söylediler.

İki ilin alternatif köy yoluna ‘molozlu’ barikat
FOTOĞRAF 8
Title
Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyük şehre ve Zonguldak'a giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Title
Bu kapsamda Ordu'da da polis ve jandarma ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürürken, bazı sürücüler Giresun-Ordu arasında alternatif olarak köy yollarını kullanabiliyordu.
Title
Koronavirüsle mücadele kapsamında yasak olan şehirlerin arasında ulaşımı engellemek adına yürütülen çalışmalar kapsamında, Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi ile Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Güneyköy köyünün bağlantı noktasının sınırına da hafriyat döküldü.
Title
Bu kapsamda köylere ekmek götürmek zorunda kalan fırıncılar ise, sınır hattına kadar gelen farklı bir araca kasalar ile ekmekleri teslim ederek, vatandaşların mağdur olmamasını sağladı.
Title
Piraziz Kaymakamlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, Ordu ile Giresun'a geçişte alternatif olarak kullanılan tek bağlantı yolu taş ve toprak hafriyatla kapatıldı.
Title
Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, bazı insanların Ordu'dan Giresun'a, bazılarının ise Giresun'dan Ordu'ya geçmek için alternatif olan bu yolu kullandıklarını, alınan tedbirin yerinde bir karar olduğunu söylediler.
Title
Title
İki ilin alternatif köy yoluna ‘molozlu’ barikat
Türkiye'de, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ordu'da şehir giriş-çıkışlarında uygulamalar sürerken, sürücülerin şehir değiştirmek için alternatif olarak kullandığı köy yolları hafriyat ile kapatıldı.


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