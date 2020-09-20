İki kişiyi öldürmüşlerdi: Başka cinayetleri planlarken tutuklandılar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 20 Ağustos’ta Alaplı ilçesinde iş adamı Yavuz Beşikçi ve yanındaki Emine Aslan’ı olay yerinden geçen bir araçtan açılan ateş sonucu olay yerinde öldürüldü.

Yaşanan saldırı sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenilen ticari takside bulunan sürücü Z.H. ile araçtaki S.T. ve C.H. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen üç kişiyi takibe aldı. JASAT, İsth. ve KOM ekiplerinin yer aldığı özel ekibin yaptığı araştırmalarda, 16 Eylül 2020 günü olayın faili olan iki şüpheli ile yardım ve yataklık eden bir şüpheli Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandıkları değerlendirilen 3 adet 9 milimetre çapında tabanca; zanlıların evlerinde ve arazide yapılan aramada ele geçirildi.

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Ailenin diğer üyelerini de öldüreceklerdi

Özel ekibin sürdürdüğü araştırmada zanlıların; Yavuz Beşikçi’nin ailesinin diğer fertlerine yönelik de planlama ve çalışma yaptıkları belirlendi. Zanlıların bu amaçla otomatik silahlar ve çeşitli malzeme ve teçhizat temin ettikleri ve bu silahları ilçe kırsalında toprağa gömdükleri ortaya çıktı.

Ele geçirilen silahlar

Toprağa gömülü uzun namlulu silah ele geçirildi

Arazide çalışma yapan jandarma ekipleri toprağa gömülü vaziyette bir adet AK-47 marka otomatik piyade tüfeği, 4 adet bu silaha ait şarjör, 1 adet Uzi marka makineli tabanca, bir adet bu silaha ait şarjör, 120 adet 7.62 milimetre fişek, 151 adet 9 milimetre fişek, bir adet Balistik yelek, bir adet askeri kamuflaj desenli pantolon, bir adet kar maskesi, bir çift askeri eldiven, 2 adet tabanca bacak kılıfı, bir adet taşıma çantası toprağa gömülü vaziyette ele geçirdi.

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Öte yandan zanlılara yardım ve yataklık eden N.T. isimli bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

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Adliyeye sevk edildiler

Dün sabah saatlerinde jandarmadaki ifadeleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ekiplerinin yanı sıra polis ekiplerinin de katıldığı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlıların sorguları yaklaşık 12 saat sürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.K. ve Y.B., S.E. ve N.T. kasten adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.