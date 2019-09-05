Gündem İki kız çocuğu PKKdan kaçtı
ŞIRNAK

İki kız çocuğu PKK'dan kaçtı

Şırnak'ta 1,5 ay önce PKK'nın kaçırdığı 18 yaşından küçük iki kız çocuğu, terör örgütünden kaçtı. Jandarmaya sığınan çocuklar, "Kaç gün işkence ve cinsel istismara maruz kaldık hatırlamıyoruz. Bir gün boyunca hiç durmadan yürüdük" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan &quot;Çiçek&quot; ve &quot;Toprak&quot; rumuzlu çocuklar.
Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan "Çiçek" ve "Toprak" rumuzlu çocuklar.

Şırnak'ta 1,5 ay önce kaçırılarak PKK'nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük iki kız çocuğu, film senaryolarını aratmayan kaçış öyküsüyle jandarmaya sığındı. Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan "Çiçek" ve "Toprak" rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü PKK'dan nasıl kaçtıklarını sığındıkları jandarmaya anlattı. "Çiçek" ile "Toprak", yaylada ailelerinin yanından terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldıklarını söyledi.

AÇ SUSUZ BIRAKILDIK

Dağlık bir araziye götürüldüklerini, aç bırakıldıklarını ve hiçbir şey söylenmeden bekletildiklerini belirten "Çiçek" ve "Toprak" daha sonra kendilerini dağda PKK'nın mağarasında bulduklarını ifade etti. Oradaki teröristlerin kendilerine, "Terörist olacaksınız, Kürdistan için savaşacaksınız" dediğini dile getiren "Çiçek" ile "Toprak", teröristlerin söylediklerini kabul etmediklerini, aç susuz bırakıldıklarını, işkence yapıldığını ve cinsel istismarda bulunulduğunu aktardı.

HİÇ DURMADAN YÜRÜDÜK

  • Yaklaşık 5 gün önce yine işkence gördükten sonra "Toprak" ile kaçmayı kafaya koyduklarını anlatan "Çiçek", şöyle konuştu: "Kaç gün işkence ve cinsel istismara maruz kaldık hatırlamıyoruz. Bir gün işkencenin ardından mağara başında nöbetçi olmadığı bir anda dışarı çıktık, taşların arkasına gizlene gizlene uzaklaştık. Bir gün boyunca hiç durmadan yürüdük. İki gün boyunca hiçbir şey yemeden yürüdük. Sonra jandarmaya sığındık. Sonrasında jandarma yemek ve su ihtiyacımızı karşıladı. PKK terör örgütü mensuplarına seslenmek istiyorum; örgütün yalan ve iftiralarına inanmayın. Gelin Türkiye'nin adaletine teslim olun."

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