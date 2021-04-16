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Gündem İki kurye kafa kafaya çarpıştı Sürücülerden biri yerde kıvranan diğer sürücüyü bırakıp kaçtı
BURSA

İki kurye kafa kafaya çarpıştı: Sürücülerden biri yerde kıvranan diğer sürücüyü bırakıp kaçtı

İki kurye kafa kafaya çarpıştı: Sürücülerden biri yerde kıvranan diğer sürücüyü bırakıp kaçtı

Bursa’da iki motosiklet çarpıştı, kazada sürücülerden biri yerde kıvranan diğer sürücüyü orada bırakıp motoruna atlayıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
İki kurye kafa kafaya çarpıştı: Sürücülerden biri yerde kıvranan diğer sürücüyü bırakıp kaçtı
İki kurye de çarpışmanın etkisiyle devrildi

Bursa'da evinden iş yerine gitmek için hareket eden kurye Yavuz Akarsu, yan yoldan çıkan diğer motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurye motorundan uçarak beton zemine çakıldı. Kazanın etkisiyle Akarsu’nun bacağı 3 yerinden kırıldı.

Kuryenin yerde kıvrandığını gören diğer motorcu yerde acı içinde kıvranan kuryeyi orada bırakıp arakasına bakmadan motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Kendisine çarpıp yaralamasına sebep olan sürücünün kaçtığını yaralı haliyle haber veren kurye, vatandaşlardan diğer sürücüyü yakalamasını istedi. Vatandaşlar kaçan sürücüyü yakalamak için koştu ama yakalayamadı. Kaza ve motosiklet sürücüsünün kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kurye Yavuz Akarsu
Kurye Yavuz Akarsu

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AYAĞI 3 YERİNDEN KIRILDI

Kirada oturduğunu kazadan dolayı ayağının kırılması sebebiyle 4-5 ay çalışamayacağını ifade eden Yavuz Akarsu, "Evden iş yerine doğru hareket ettim. Yolda ilerlerken yan yoldan çıkan ve "dur" tabelası olmasına rağmen durmayan diğer bir kuryeyle çarpıştım. Çarpışmanın etkisiyle beton zemine çakıldım. Ayağım 3 yerinden kırıldı. Ben yerde acı içinde kıvranırken, diğer motorcu arkasına bile bakmadan kaçmış, ben yokken tutanak tutulmuş. Kazada yüzde elli elli suçlu bulunmuşuz. Kazada sürücü olarak başka biri yazılmış, hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kazadan sonra beni kimse arayıp sormadı" dedi.

İstanbul'da şaşkına çeviren anlar: Moto kurye caddede su dolan çukura düştü
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Bağcılar'da saat 14.45 sıralarında Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde içme suyu şebekesine ait su borusu patladı.
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Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaştı. Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Araç sürücüleri göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşadı.
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MOTO KURYE ÇUKURA DÜŞTÜ <br> <br> Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir moto kurye patlama nedeniyle oluşan çukura düştü.
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Motorcunun yardımına çevredekiler koştu.
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Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı.
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Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu.
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İstanbul'da şaşkına çeviren anlar: Moto kurye caddede su dolan çukura düştü
İstanbul Bağcılar'da su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir moto kurye oluşan çukura düştü.


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