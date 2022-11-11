Gündem İki liralık tuvalet ücreti kavgasında öldüren yumruk
ANTALYA

İki liralık tuvalet ücreti kavgasında öldüren yumruk

Antalya'da 60 yaşındaki tuvalet işletmecisi Mehmet Özcan, iki liralık ücret yüzünden tartıştığı Rus turistin yumruğuyla hayatını kaybetti. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kısa sürede yakalanan turist tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İki liralık tuvalet ücreti kavgasında öldüren yumruk
Tuvalet işletmecisinin hayatını kaybettiği olay yeri.

Olay, 25 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. İlçede otopark alanındaki tuvaleti işleten 60 yaşındaki Mehmet Özcan, ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı. R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Özcan, başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Özcan, tedavisinin ardından buradan ayrıldı.

İKİNCİ KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra işine dönen Özcan, yeniden fenalaştı. Özcan, çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

Miras kavgası kanlı bitti: Anne baba ve oğul hayatını kaybetti
GÜNDEM
Miras kavgası kanlı bitti: Anne baba ve oğul hayatını kaybetti

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Burada tedaviye alınan Özcan, beyin kanaması nedeniyle yaşamanı yitirdi. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

RUS TURİST TUTUKLANDI

60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR

Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan, Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğunu ve bir engelli kızı bulunduğunu söyledi. 15 gündür bulunduğu adli tıp morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehidimizin son görüntüleri

Şehidimizin son görüntüleri

​Arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gece yarısı dehşeti yaşadı

Gece yarısı dehşeti yaşadı

Olanları mahallelinin çığlıklarına uyanınca fark etti.
Bugün ülke genelinde saat 18.57de deprem tatbikatı yapılacak

​PKK'ya abluka: İnlerini başlarına yıkacaklar.

​'Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesi Semerkant'ta yapıldı.

FETÖ elebaşı da listede.

​Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin AB'ye girmesini yasaklanacak.

Bakan ilk defa rakam açıkladı.

​Ülkedeki Müslüman topluluklar karşı çıkıyor.

​İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin açıkladı.

Washington Musk'ı hedefe koydu.

Gaziantep'teki feci kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.