İki liralık tuvalet ücreti kavgasında öldüren yumruk

MSB mağarada 5 teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı: Türk askeri aman dileyene teslim olana asla ama asla zarar vermez

Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan iki teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri, 'Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez' notuyla paylaştı.