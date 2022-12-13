Gündem İki lise öğrencisinin öldüğü sukuter faciasında istenen ceza belli oldu
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İki lise öğrencisinin öldüğü sukuter faciasında istenen ceza belli oldu

Antalya'da otomobiliyle çarptığı elektrikli sukuterdeki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan'nın ölümüne neden olan sürücünün 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

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Haber Merkezi DHA
İki lise öğrencisinin öldüğü sukuter faciasında istenen ceza belli oldu
Feci kazada iki lise öğrencisi de hayatını kaybetmişti.

Antalya'da sukuterdeki iki gencin ölümüne neden olan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Muratpaşa ilçesinde çarptığı sukuterdeki Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'ın (17) hayatlarını kaybetmesine yol açtığı gerekçesiyle tutuklanan sürücü Muhammet Can G. (23) hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

  • İddianamede, kaza sonrası yapılan kontrollerde sanığın alkolsüz olduğu ve "uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddesi" etkisinde olmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Kaza tespit tutanağına göre kazanın oluşumunda scooter sürücüsünün "aracını yaya yolunda kullanmak" otomobil sürücüsünün ise "yaya geçitlerine yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" kuralını ihlal ettiği vurgulandı.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ

İddianamede, sanık Muhammet Can G.'nin ifadesinde, yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halindeyken orta refüjden palmiye ağaçlarının arasından üzerinde iki kişinin bulunduğu scooterin bir anda yola çıktığını, frene basmasıyla kazanın meydana geldiğini söylediği yer aldı.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yürütülen soruşturma sonucunda sanığın gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak Kayahan ile Balcı'nın ölümüne sebep olduğu aktarılan iddianamede, sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Muhammet Can G.'nin kullandığı otomobil, 22 Ekim'de Portakal Çiçeği Bulvarı'nda Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scootere çarpmış, kazada Balcı ile yanındaki Ada Kayahan yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan sürücü, tutuklanmıştı.

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