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İki milyon metrekare alan üzerine kuruldu: Bakan Kurum 'İstanbul’umuza nefes olacak' diyerek paylaştı

Dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 'nin görüntülerini resmî sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik" ifadelerini kullandı.

13:37 . 3/04/2023 Pazartesi
DHA
Murat Kurum paylaştı

Murat Kurum paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 'nin görüntülerini resmî sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik" ifadelerini kullandı. 


40 BİN ÇADIR KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK 

Bakanlıktan yapılan açıklamada  ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki altyapı çalışmalarının tamamlandığı, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi de verildi. Açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ayrıca afet toplanma alanlarının da oluşturulduğu kaydedildi. Herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak. 

SERA VE BOSTANLAR YER ALACAK

Açıklamanın devamında, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebileceği. Bu girişlerde seralar ve bostanların olacağı ve doğal ürünler yetiştirilebileceği belirtildi. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak.

Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi güney-kuzey istikametinde 2 buçuk kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu alanda da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak. Millet Bahçesindeki oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.


Bakan Murat Kurum paylaştı: 1 milyon kere maşallah
Bakan Murat Kurum paylaştı: 1 milyon kere maşallah

TOKİ tarafından inşa edilen 1 milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim ediyor.Ankara Sincan'da Saraycık TOKİ Konutları'nda düzenlenecek tören bugün 7 Temmuz saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.Törende ayrıca canlı bağlantıyla 7 bölgenin her birinde bir TOKİ projesine bağlanılıp, buralarda da anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapılması planlanıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, twitter üzerinden bir video paylaştı. Kurum paylaşımında, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için eserler üretmeye devam ediyoruz. Bugün TOKİ Başkanlığımız ile inşa ettiğimiz 1 milyonuncu konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. 1 milyon kere maşallah.' ifadelerini kullandı.


#Murat Kurum
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi
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