Gündem İki minibüse 107 düzensiz göçmen sığdırdılar
VAN

İki minibüse 107 düzensiz göçmen sığdırdılar

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan iki minibüste toplam 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İki minibüse 107 düzensiz göçmen sığdırdılar
‘Dur’ ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine Ford transit marka aracı durdurmak istedi. Jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayan B.Y. yönetimindeki minibüs, yapılan takip sonucu ilçe merkezinde yakalandı. Yapılan kontrollerde minibüs içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, ilçeye bağlı Adaklı Mahallesi’nde devriye atan jandarma ekipleri, B.E. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı Ford transit marka minibüsü durdurmak istedi. İhtara uymayarak kaçan B.E. yönetimindeki minibüs, yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkarak kara saplandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Her iki olayda da yakalanan göçmenler işlemleri için Muradiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürülürken, sürücüler B.Y. ve B.E. ise gözaltına alındı.

Van’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
Van’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Avrupa medyası Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere "acımasız tutum" içinde olduğunu yazdı
DÜNYA
Avrupa medyası Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere "acımasız tutum" içinde olduğunu yazdı
Buğdaydasavaş paniği

Buğdayda
savaş paniği

Fiyatlarda yüzde 20 artışa neden olabilir.
​Taksitle alınabilecek otomobiller

​Taksitle alınabilecek otomobiller

Güncel liste yayınlandı: İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır araçları.
Albayrak Grubunun İman Ayetleri Hüsn-i Hat Sergisi TÜGVAlı gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Senegal'de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin ilk yorum.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Rusya-Ukrayna yorumu.

​Üç bin 500 yıllık dolmenleri görenler şaşkına döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.