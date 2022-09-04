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MUĞLA

İki otomobilin yarışı kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre yarışan araç sürücülerinden bir tanesinin kullandığı otomobil 3 araca çarparak hurdaya dönerken, diğer otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O.’nun kullandığı otomobil, Çaylı ışıklarına geldiği sırada aşırı hız nedeniyle önünde ilerleyen A.A., M.K. ve A.Ö.’nün kullandığı 3 ayrı araca çarptı. Kazada süratli olduğu iddia edilen E.O.’nun kullandığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
İki otomobilin yarışı kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı
Muğla'da kaza

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre yarışan araç sürücülerinden bir tanesinin kullandığı otomobil 3 araca çarparak hurdaya dönerken, diğer otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O.’nun kullandığı otomobil, Çaylı ışıklarına geldiği sırada aşırı hız nedeniyle önünde ilerleyen A.A., M.K. ve A.Ö.’nün kullandığı 3 ayrı araca çarptı. Kazada süratli olduğu iddia edilen E.O.’nun kullandığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Görgü tanıkları E.O.’nun başka bir otomobil sürücüsü ile yarış halinde olduğunu ve kazanın ardından diğer aracın olay yerinden hızla uzaklaştığını iddia etti.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı.
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3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi.
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Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi.
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A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda meydana geldi.
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 servis minibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılara, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahale ayakta yapıldı.
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Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda yoğun trafik oluştu.
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Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Görgü tanığı Semih Düzdağ, ”Yolun kaygan olması ve virajın keskin olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazası. Burada zaten hafif bir yağmurda bu kazalar oluyor. Yine aynı şekilde bir kaza oluşmuş bu konuda yetkililerin herhangi bir çalışması yok dedi.\"
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İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
Maltepe Başıbüyük mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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