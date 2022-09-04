İki otomobilin yarışı kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre yarışan araç sürücülerinden bir tanesinin kullandığı otomobil 3 araca çarparak hurdaya dönerken, diğer otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O.’nun kullandığı otomobil, Çaylı ışıklarına geldiği sırada aşırı hız nedeniyle önünde ilerleyen A.A., M.K. ve A.Ö.’nün kullandığı 3 ayrı araca çarptı. Kazada süratli olduğu iddia edilen E.O.’nun kullandığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları E.O.’nun başka bir otomobil sürücüsü ile yarış halinde olduğunu ve kazanın ardından diğer aracın olay yerinden hızla uzaklaştığını iddia etti.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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FOTOĞRAF 14 Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı. 3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi. BiP'te paylaş

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