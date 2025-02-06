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İki senede 34 yaş üstündeki 35 bin kadın üniversiteli oldu

İki senede 34 yaş üstündeki 35 bin kadın üniversiteli oldu

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Pozitif ayrımcılık çerçevesinde 2 sene içerisinde 34 yaş üstündeki 35 bin kadın üniversiteli oldu.

Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'na bilgi veren YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar, kadın öğrenciler için üst yaş limitinin olmadığını ifade ederek, “80'ini aşmış birkaç öğrencimiz var. Ben de şahsen onlarla temas halindeyim” dedi. Özvar, 2 sene içerisinde 34 yaş üstündeki 35 bin kadının da yükseköğretime eriştiğini vurguladı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLEME YOLDA

Özvar, uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelişi, transferi esnasında yeni bir düzenleme yapacaklarını da söyledi. Düzenlemeye daha fazla kayıt, daha fazla şeffaflığın sağlanacağını da vurguladı. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere sunduğu eğitim maliyetlerinin Avrupa ve Amerika'ya kıyasla daha avantajlı olduğunu söyleyen Özvar, öğrencilerin 'Bu maliyetlerle Avrupa'da okunamaz, Türkiye'de okunur' deyip Türkiye'ye geldiğini belirtti. Özvar, “Öğrenciler, kültürel, uygarlık ve manevi değerler anlamında da buraya bir yatkınlık olması hasebiyle Polonya yerine Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyorlar” dedi. YÖK Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da 350 bine yaklaşan uluslararası öğrenci sayısını 10 seneye kadar 500 bine çıkararak dünyada en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 3 ülkeden biri olmak istediklerini ifade etti.



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