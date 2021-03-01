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ESKİŞEHİR

İki üniversite okudu oto kurtarıcı olmayı seçti: Hiçbir zaman pişmanlığım olmadı

Eskişehir’de yaşayan 60 yaşındaki Şahin Er, İngilizce öğretmeni iken mesleğini bırakıp yurt dışına gidip burada da bir üniversite okumasına rağmen Türkiye’ye geri döndüğünde oto kurtarıcı oldu. İdeallerinin peşinden giden Er hiçbir zaman pişmanlık yaşamadığını söylüyor.

Haber Merkezi İHA
Şahir Er.
Şahir Er.

Eskişehir’de yaşayan 60 yaşındaki Şahin Er, İngilizce öğretmeni iken mesleğini bırakıp yurt dışına gidip burada da bir üniversite okumasına rağmen Türkiye’ye geri döndüğünde oto kurtarıcı oldu.

ALMANYA'DA OKUDU

Eskişehir’de İngilizce öğretmenliği bölümünü okuduktan sonra eğitimine devam etmek için Almanya’ya giden Şahin Er, burada da bir bölüm okuduktan sonra Türkiye’ye döndü. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre öğretmenlik yapan Er, ardından mesleği bıraktı. İngilizce ve Almanca dillerini konuşan ve üniversitede gerekli bölümleri bitiren Şahin Er, öğretmenlik maaşının çocuklarının geleceğine yetmeyeceğini düşündü. Ardından oto kurtarıcı üzerine bir işletme kuran Er, 16 yıldır bu meslekle uğraşıyor.


KENDİ İŞİMİ KURMA HAYALİM VARDI

Yaklaşık 16 yıl önce kendi işini kurmak için oto kurtarıcılığını seçen 60 yaşındaki Şahin Er, “İngilizce öğretmeniyim, Eskişehir’de İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdikten sonra yurt dışında Maximilian Üniversitesi’nde okudum. Türkiye’ye döndükten sonra farklı sektörlerde çalıştım. 2004 yılında ise oto kurtarma işine girdim. Kazalarda ya da farklı durumlarda oto kurtarma hizmeti yürüten bir firma kurdum. Kendi işimi kurmak benim idealimde olan bir olaydı. Benim bu işi yapma sebebim hür yaşamak. Kendi işim olduğu için kimseye bağlı kalmadan çalışabiliyorum. Hiçbir zaman pişmanlığım olmadı. İnsanlar gayesi için uğraşır. Ben de gayeme ulaşmış oldum” dedi.

GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ BİR MESLEK DEĞİL

Seçtiği mesleğin zorluklarının olduğunu kabul ederek yaşanan sıkıntılardan bahseden Er, “Bu iş gecesi gündüzü, vakti olmayan bir iş. İnsanları çok yoran bir iş yapıyoruz. Her an ne olacağını bilmeden hazırda bekliyoruz. Bu sebeple sosyal yaşantının olması ve ailene vakit ayırmak çok zor. Mesleğin içerisinde de farklı zorluklar var. İnsanların kayıplarını, kaza geçirdiklerinde neler yaşadığını görüyoruz. Kısaca bu iş çok sevimli bir iş değil. Şu anda bu işi yapmak isteyen ya da yapmaya çalışan çok kişi var ancak göründüğü gibi bir meslek değil. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem, güvenilir olsunlar. Toplumda insanların oto kurtarıcılara, çekicilere olan korkusunun haklı olmadığını göstersinler” ifadelerini kullandı.

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