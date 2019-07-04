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ADİYAMAN

Adıyaman haber: İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı

İki yabancı profesör yurt dışına kaçıracaktı: Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı. Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi IHA
Ele geçirilenler.
Ele geçirilenler.

Adıyaman Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadut köyünde yabancı uyruklu kişilerin tuzak kurarak kelebek ve böcek avladıkları ve bunları yurt dışına kaçıracakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen bölgede arazi taraması yapan ekipler, böcek yakalamak için kurdukları tuzakları almaya gelen İtalya uyruklu G.S'yi yakaladı.

Bu kişinin kaldığı pansiyona düzenlenen operasyonda İngiltere vatandaşı P. J. M. gözaltına alındı.

Profesör oldukları belirlenen şüphelilerin kaldıkları odada ve araçlarında yapılan aramalarda 2'si ışıklı 4 böcek yakalama tuzağı, 11 böcek muhafaza kutusu, 3 alkol kutusu ile yaklaşık 600 böcek ve 25 kelebek bulundu.

Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.

İki profesör yurt dışına kaçıracaklardı: Adıyaman'da yakandı
FOTOĞRAF 6
Title
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadut köyünde yabancı uyruklu kişilerin tuzak kurarak kelebek ve böcek avladıkları ve bunları yurt dışına kaçıracakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Title
Belirtilen bölgede arazi taraması yapan ekipler, böcek yakalamak için kurdukları tuzakları almaya gelen İtalya uyruklu G.S'yi yakaladı.
Title
Bu kişinin kaldığı pansiyona düzenlenen operasyonda İngiltere vatandaşı P. J. M. gözaltına alındı.
Title
Profesör oldukları belirlenen şüphelilerin kaldıkları odada ve araçlarında yapılan aramalarda 2'si ışıklı 4 böcek yakalama tuzağı, 11 böcek muhafaza kutusu, 3 alkol kutusu ile yaklaşık 600 böcek ve 25 kelebek bulundu.
Title
Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.
Title
İki profesör yurt dışına kaçıracaklardı: Adıyaman'da yakandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı.


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