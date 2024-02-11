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İki yakaya iki büyük tünel

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle Kadıköy’de buluştu.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 02:34 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

İstanbul’da acil çözüm bekleyen iki temel sorun olduğuna dikkati çeken Kurum, “Biri zamanımızı çalan trafik çilesi, diğeri sağlığımızı tehdit eden deprem tehlikesi. Kadıköylülerin bitmeyen trafik çilesine dair müjdemizi hemen veriyoruz. Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattımıza dair tüm planlarımızı hazırladık!” ifadelerini kullandı.

YOĞUNLUK AZALACAK

2 yakada 2 büyük tünel yapılacağını dile getiren Kurum, “122 kilometreye ulaşacak bu tünellerle İstanbul’un merkezi bölgelerindeki trafiği yerin altına alacağız. Yenisahra-Bostancı arasında 10 kilometrelik tünellerimizi süratle bitireceğiz. D-100 Karayolu’nun trafik yoğunluğunu azaltacağız Kadıköylü kardeşlerimizi rahatlatacağız” dedi.



#Murat Kurum
#Yerel Seçim
#İstanbul
#Siyaset
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