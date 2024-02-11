İki yakaya iki büyük tünel

İstanbul’da acil çözüm bekleyen iki temel sorun olduğuna dikkati çeken Kurum, “Biri zamanımızı çalan trafik çilesi, diğeri sağlığımızı tehdit eden deprem tehlikesi. Kadıköylülerin bitmeyen trafik çilesine dair müjdemizi hemen veriyoruz. Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattımıza dair tüm planlarımızı hazırladık!” ifadelerini kullandı.