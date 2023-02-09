|
Gündem

İki yaşındaki Mehmet 78 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi, depremden 78 saat sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar'ı enkazdan çıkardı. 

12:06 . 9/02/2023 Perşembe
DHA
Enkazdan AFAD görevlisinin kucağında çıkarılan Mehmet Tatar, sağlık ekibine teslim edildi.

Enkazdan AFAD görevlisinin kucağında çıkarılan Mehmet Tatar, sağlık ekibine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında, Erzurum’dan Hatay’a giden AFAD ekibi, enkazlarda kalanları kurtarıyor. Hatay Odabaşı Mahallesi Öğretmenler Sitesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın enkazında çalışan AFAD ekibi, depremden 78 saat sonra sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar'ı kurtardı. Enkazdan AFAD görevlisinin kucağında çıkarılan Mehmet Tatar, sağlık ekibine teslim edildi.


Prof. Naci Görür 'İlk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun' diyerek iki şehri uyardı
Prof. Naci Görür 'İlk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun' diyerek iki şehri uyardı

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun, Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir ki önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Ancak bizim yine de endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında" dedi. Beklenen İstanbul depremi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Görür, "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum" diye konuştu.

 

#hatay
#deprem
#çocuk
1 saat önce
default-profile-img
İki yaşındaki Mehmet 78 saat sonra enkazdan çıkarıldı
2023 yılı fitre ücreti açıklandı: Bu yıl fitrem miktarı 70 TL
'Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay' diyen ABD'li sismolog: Santimetrik hareketler metrelere dönüştü
Diyanet 2023 yılı fitre bedelini belirledi: Ramazan ayından önce de verilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.