İki yaşındaki Mehmet 78 saat sonra enkazdan çıkarıldı

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Enkazdan AFAD görevlisinin kucağında çıkarılan Mehmet Tatar, sağlık ekibine teslim edildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında, Erzurum’dan Hatay’a giden AFAD ekibi, enkazlarda kalanları kurtarıyor. Hatay Odabaşı Mahallesi Öğretmenler Sitesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın enkazında çalışan AFAD ekibi, depremden 78 saat sonra sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar'ı kurtardı. Enkazdan AFAD görevlisinin kucağında çıkarılan Mehmet Tatar, sağlık ekibine teslim edildi.