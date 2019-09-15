Gündem İki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor
ANTALYA

İki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçmişte gecekondu bölgesi olan mahallede imar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami görenleri şaşırtıyor. İl Müftüsü Osman Artan, "Bölgeye yakın yeni bir caminin inşaatına başlandı, yüzde 80 oranında bitti. İbadete açılmasının ardından eski camimiz artık hizmet vermeyecek" dedi.

Haber Merkezi AA
İmar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor.
AA
İmar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor.
İmar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor.
AA
İmar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor.
İmar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor.
AA
İmar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor.

Antalya'da imar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen Uhut Camisi, imar planlamasının yapılması ve kentsel dönüşüm kapsamında gecekonduların yıkılmasının ardından bölgede ayakta kalan tek yapı oldu.

Cami, iki yol arasında kalınca, bölgeye yeni bir ibadethane yapılması kararlaştırıldı. Yeni cami bitene kadar ibadete açık olan cami, yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

Yeni caminin inşatı bitince kaldırılacak

İl Müftüsü Osman Artan, yaptığı açıklamada, caminin bulunduğu bölgenin daha önce gecekondu mahallesi olduğunu belirterek, imar geçmesinin ardından mahallenin çehresinin değiştiğini söyledi.

  • Caminin, karşısından geçen yol nedeniyle kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak yakınlarda başka ibadethane olmaması nedeniyle bunun ertelendiğini anlatan Artan, "Bölgeye yakın yeni bir caminin inşaatına başlandı, yüzde 80 oranında bitti. İbadete açılmasının ardından eski camimiz artık hizmet vermeyecek." dedi.

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