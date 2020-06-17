Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İkili öğretime geçilebilir Sınavlar artık spor salonlarında yapılacak
EĞİTİM

İkili öğretime geçilebilir: Sınavlar artık spor salonlarında yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda sosyal mesafeyi ayarlamak için ikili öğretime geçilebileceğini söyledi. Selçuk, “Çeşitli olasılıklar var. A, B ve C senaryolarımız hazır. Bizim liselerimizin sadece yüzde 1’inde, ilkokul ve ortaokullarda ise yüzde 13,5 civarında ikili öğretimimiz var. Tam gün eğitim yapan okullarımız, tekli eğitim yapan okullarımız duruma göre, gerekirse ikili öğretim yapabilirler” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim döneminde tüm senaryolara hazır olduklarını söyledi. Selçuk, LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılacak merkezi sınav için alınan koronavirüs önlemlerini anlattı. Selçuk, öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini hatırlattı. Selçuk, böylece karışıklığı gidereceklerini ifade ederek “Öğrencimiz kendi okulunda sınava girsin istiyoruz elbette ama kendi öğretmenleri gözetiminde değil, başka okullardan öğretmenlerin gözetiminde” ifadesini kullandı. Koronavirüs taşıyan öğrencilerin sınava girip giremeyeceğine ilişkin Selçuk, “Sınav Bölge Komisyonu’na velimiz başvurabilir. Bu tür çocuklarımız varsa eğer, tabii nadir bir durum ama olması halinde komisyona başvurduklarında ayrı tedbirler alınmış, ayrı binalarda sınava girebilirler. Çocuğumuz hastanedeyse sınav hastanede olur. Görevli sayısını artırdık. 148 bin öğretmenle yaptığımız bir iş vardı. 353 bin öğretmen artık bu işi yapacak” şeklinde konuştu.

Geçen yıl 3870 okulda sınav yapıldığını söyleyen Bakan Ziya Selçuk, bunu bu yıl 5 kat artışla 18 bin okula çıkardıklarını söyledi. Selçuk ayrıca, “Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler” dedi.

SINAVLAR ARTIK SPOR SALONLARINDA OLACAK

Koronavirüs vakalarının artması durumunda okullarda alınacak tedbirlere ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Çeşitli olasılıklar var. A, B ve C senaryolarımız hazır. Bizim liselerimizin sadece yüzde 1’inde, ilkokul ve ortaokullarda ise yüzde 13,5 civarında ikili öğretimimiz var. Tam gün eğitim yapan okullarımız, tekli eğitim yapan okullarımız duruma göre, gerekirse ikili öğretim yapabilirler. Sabahçılar ve öğlenciler olur. Sınıfın yarısı sabah gelebilir, yarısı öğleden sonra gelebilir ama bu böyle olacak anlamına gelmiyor. Biz sınavlarda spor salonlarını, yemekhaneleri, geniş salonları sosyal mesafeye uyalım diye kullanıyoruz. Bu okullar açıldığında da söz konusu olacak. Bizim hazırlığımız var. Muhtemel yükselmeler söz konusu olduğunda bizim tedbirlerimiz değişir. Bilim Kurulu, ‘Tablo değişti, artık yeni öneriler şunlar’ dediğinde biz ona göre değiştiririz. Önemli olan bizim buna hazır olup olmamamız.”

  • MEB’in dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı. Yoğunluk nedeniyle uygulanan EBA kullanımı saat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan yenilikle EBA, 7 gün 24 saat sınırsız kullanılabilecek. Canlı sınıflar için saatler daha önce planlandığı şekilde devam edecek. Ayrıca, Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim süreci 19 Haziran’da sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılacak. Ayrıca, EBA TV’de 29 Haziran’da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak. EBA TV’de TYT ve AYT deneme sınavları, 17-18 Haziran ve 20-21 Haziran’da düzenlenecek. Telafi ve uyum eğitimleri 31 Ağustos’ta başlatılacak.

Türkiye'nin eğitimde ve kültürde yurt dışındaki temsili: Maarif Vakfı
GÜNDEM
Türkiye'nin eğitimde ve kültürde yurt dışındaki temsili: Maarif Vakfı
Abone Ol Google News
Pençe-Kaplan Operasyonu

Pençe-Kaplan Operasyonu

​MSB: Kahraman komondalarımız Haftanin'de!
Millet son sözünü söyledi

Millet son sözünü söyledi

​Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasına büyük destek veriyor.
Atina savaş istiyor

Atina savaş istiyor

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım.
Kırk iki ilde zorunlu

Kırk iki ilde zorunlu

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller.
Harekatın şifreleri

Harekatın şifreleri

​TSK-MİT koordinasyonu PKK'nın korkulu rüyası oldu.
23 yıllık seri bitti

23 yıllık seri bitti

Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

​Emre Belözoğlu, kulübede kırmızı kart gördü.
Asker uğurlaması <br>pahalıya patladı

Asker uğurlaması
pahalıya patladı

İzmir'den geldi 14 ev karantinaya alındı.
Tedbirlerle güçlüyüz

Tedbirlerle güçlüyüz

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Vaka sayıları yükselişte!

Vaka sayıları yükselişte!

​İşte il il, ilçe ilçe Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası...
TSK ve MİT'ten <br>nokta operasyonu

TSK ve MİT'ten
nokta operasyonu

​Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı öldürüldü.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

Anne ve çocuğunun burnu dahi kanamadı.
Gündem Libya ve Doğu Akdeniz

Gündem Libya ve Doğu Akdeniz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Merkel ile görüştü.
Kim bu hakim?

Kim bu hakim?

​Alkollü halde iki kişiye çarptı, bir de tekme tokat dövmeye kalktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.