İkili öğretime geçilebilir: Sınavlar artık spor salonlarında yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim döneminde tüm senaryolara hazır olduklarını söyledi. Selçuk, LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılacak merkezi sınav için alınan koronavirüs önlemlerini anlattı. Selçuk, öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini hatırlattı. Selçuk, böylece karışıklığı gidereceklerini ifade ederek “Öğrencimiz kendi okulunda sınava girsin istiyoruz elbette ama kendi öğretmenleri gözetiminde değil, başka okullardan öğretmenlerin gözetiminde” ifadesini kullandı. Koronavirüs taşıyan öğrencilerin sınava girip giremeyeceğine ilişkin Selçuk, “Sınav Bölge Komisyonu’na velimiz başvurabilir. Bu tür çocuklarımız varsa eğer, tabii nadir bir durum ama olması halinde komisyona başvurduklarında ayrı tedbirler alınmış, ayrı binalarda sınava girebilirler. Çocuğumuz hastanedeyse sınav hastanede olur. Görevli sayısını artırdık. 148 bin öğretmenle yaptığımız bir iş vardı. 353 bin öğretmen artık bu işi yapacak” şeklinde konuştu.

Geçen yıl 3870 okulda sınav yapıldığını söyleyen Bakan Ziya Selçuk, bunu bu yıl 5 kat artışla 18 bin okula çıkardıklarını söyledi. Selçuk ayrıca, “Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler” dedi.

SINAVLAR ARTIK SPOR SALONLARINDA OLACAK

Koronavirüs vakalarının artması durumunda okullarda alınacak tedbirlere ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Çeşitli olasılıklar var. A, B ve C senaryolarımız hazır. Bizim liselerimizin sadece yüzde 1’inde, ilkokul ve ortaokullarda ise yüzde 13,5 civarında ikili öğretimimiz var. Tam gün eğitim yapan okullarımız, tekli eğitim yapan okullarımız duruma göre, gerekirse ikili öğretim yapabilirler. Sabahçılar ve öğlenciler olur. Sınıfın yarısı sabah gelebilir, yarısı öğleden sonra gelebilir ama bu böyle olacak anlamına gelmiyor. Biz sınavlarda spor salonlarını, yemekhaneleri, geniş salonları sosyal mesafeye uyalım diye kullanıyoruz. Bu okullar açıldığında da söz konusu olacak. Bizim hazırlığımız var. Muhtemel yükselmeler söz konusu olduğunda bizim tedbirlerimiz değişir. Bilim Kurulu, ‘Tablo değişti, artık yeni öneriler şunlar’ dediğinde biz ona göre değiştiririz. Önemli olan bizim buna hazır olup olmamamız.”

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MEB’in dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı. Yoğunluk nedeniyle uygulanan EBA kullanımı saat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan yenilikle EBA, 7 gün 24 saat sınırsız kullanılabilecek. Canlı sınıflar için saatler daha önce planlandığı şekilde devam edecek. Ayrıca, Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim süreci 19 Haziran’da sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılacak. Ayrıca, EBA TV’de 29 Haziran’da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak. EBA TV’de TYT ve AYT deneme sınavları, 17-18 Haziran ve 20-21 Haziran’da düzenlenecek. Telafi ve uyum eğitimleri 31 Ağustos’ta başlatılacak.