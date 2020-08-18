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POLİTİKA

İkinci baro için ilk adım: İki bin imzaya ulaşılınca genel kurula gidilecek

İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması için ilk adım atıldı. Türkiye Barolar Birliği’ne başvurduktan sonra elektronik imza süreci başlatıldı. İki bin imzaya ulaşılınca genel kurula gidilecek. Baronun özgürleştirildiğini söyleyen avukat Necati Ceylan, “Meslektaşlarımızı aramıza katılmaları için açık davette bulunuyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) müracaat edilerek, üye olunması için imza süreci başlatıldı. Konuyla ilgilenen avukatlar, İstanbul Cevizlibağ’daki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Kurucular Kurulu olarak İstanbul’da yeni baro kurmak için çalışmalarını başlattıklarını belirten avukat Şengül Karslı, TBB’ye müracaat yaptıklarını ve elektronik ortamda oy kullanabilmek için Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) üzerinden oy kullanma sürecinin başladığını duyurdu.

BARO ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ

Kurucular Kurulu üyesi avukat Necati Ceylan, “Baro özgürleştirilmiştir. Kuruluşumuz yenidir. Kuruluşumuzun özünü temsil eden insan hak ve adalet kavramlarının tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Adalet mülkün temelidir diyen eşsiz bir medeniyetin mensupları olmak iftihar vesilemizdir” dedi. Yargılama, savunma ve adaletin doğru tecellisi için en büyük görevin barolara düştüğünü kaydeden Ceylan, “Bu sorumluluğu yerine getirebilmek açısından Hukukun Üstünlüğü Platformu’nu oluşturan paydaşlar, Tüm Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi, Yeryüzü Avukatları Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Hukukun Üstünlüğü Derneği, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Hukukçular Derneği ve meslektaşlarımız olarak ortak iradelerimizle 2 Nolu Baro adı altında yeni baromuzun kuruluşuna karar vermiş bulunmaktayız” diye konuştu.

YENİ BARONUN HEDEFLERİ

Avukat Ceylan, yeni baronun nasıl olacağıyla ilgili şunları söyledi: “Mesleki düşünce ve kaygıların birinci derecede önemsendiği, mesleki sorunlara çözüm önerilerinin öncelikle ele alındığı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, adil yargılama haklarını önceleyen bir baro hedefiyle yola çıkıyor. Tüm meslektaşlarımızı bu tarihi görevi yerine getirmek üzere misyon üstlenmeye davet ediyoruz. Bizim gibi düşünen tüm meslektaşlarımızı aramıza katılmaları için açık davette bulunuyoruz. İstanbul’da 2 Nolu Baro kuruluş kararımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.”

Kimseyle kavgalı değiliz

  • Kurucu üyelerden avukat Niyazi Paksoy, “UHAP üzerinden müracatımız kabul edilerek elektronik imza sürecimize başlanmıştır. 2 bin imzanın bir iki gün içinde tamamlanmasını takiben Barolar Birliği’nin vereceği yetkiyle baromuzun kuruluşu ve organlarının seçilmesi için genel kurula gideceğiz” dedi. Kurucu üyelerden avukat Cavit Tatlı da “Kimse ile yarış veya kavga içinde değiliz. Biz kendi seçtiğimiz yolda, hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak, hukukun üstünlüğüne inanan avukatlar olarak yeni bir baro kuracağız. İstanbul 2 Nolu baro hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İstanbul’a ikinci baro: İstanbul için ilk adım bugün atılıyor
GÜNDEM
İstanbul’a ikinci baro: İstanbul için ilk adım bugün atılıyor
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