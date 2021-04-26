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İSTANBUL

İkinci Baro'da Biden'a 'soykırım' tepkisi: Gurur kaynağı tarihimize leke sürme çabaları beyhude ve asılsızdır

İkinci Baro'da Biden'a 'soykırım' tepkisi: Gurur kaynağı tarihimize leke sürme çabaları beyhude ve asılsızdır

İstanbul 2 Nolu Barosu, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına karşı açıklamalarda bulundu. Ermeni soykırım iddialarının şiddetle kınandığı açıklamada, "Sırtını terör örgütü PKK'ya dayamış HDP'nin, sözde terörün engellenmesi için çeşitli bahanelerle ülkeler işgal edip sivilleri katleden Amerika'nın bizlerin gurur kaynağı olan tarihimize leke sürme çabaları beyhude ve asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkinci Baroda Bidena soykırım tepkisi: Gurur kaynağı tarihimize leke sürme çabaları beyhude ve asılsızdır
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye karşıtı bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına ilişkin tepkiler sürüyor. İstanbul 2 Nolu Barosu konuya ilişkin bir bildiri yayınladı.

Osmanlı Devletinin yüzyıllar boyunca bünyesinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin birçok topluluğun uyum içinde ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağladığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu topluluklardan biri olan Ermeniler Millet-i Sadıka olarak adlandırılmıştır. İçimizdeki ve dışımızdaki terör seviciler, her fırsatta küresel çarktan nemalanan diaspora komitacılarının Türk Devleti'ne saldırması, ulusal ve uluslararası arenada itibarsızlaştırma girişiminde bulunmaktadır. 24 Nisan 2021 tarihli ABD başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım iddiaları , HDP'nin, bazı baroların ve birtakım STK'ların konu ile alakalı asılsız, mesnetsiz açıklamaları da yine bu itibarsızlaştırma girişiminden biridir."

Türkiye'nin yıllarca bu asılsız ve mesnetsiz soykırım iddiaları bahane edilerek Ermeni terör örgütlerinin 1973 yılında başlattığı ve 1986'ya kadar süren Türk diplomatlarına yönelik saldırılarında 31 kişiyi şehit verdiği belirtilen açıklanın devamında şunlar kaydedildi:

"ABD Hükümetinin tamamen politik, dayanaktan yoksun açıklamaları aslında kendilerinin yaptığı soykırım ve insan hakları ihlallerini örtmeye yöneliktir.

Hala kendi vatandaşlarının sadece siyahi olduğu için sokak ortasında polisleri tarafından öldürtülen, demokrasi dağıtıyorum iddiasıyla Irak, Suriye, Afganistan gibi birçok Ortadoğu ülkesini türlü işkence, tecavüz, toplu katliamla cehenneme çeviren, tarihi soykırımlarla dolu ABD’nin bize insanlık dersi vermeye kalkışması tamamen ciddiyetsiz bir oyunun parçasıdır.

Amerikan topraklarının gerçek sahipleri olan Kızılderililere yüzyılın başında yaptığı Soykırım daha hafızalardan silinmemiştir. Bu soykırım sonucunda bir ırk nerede ise tamamen ortadan kaldırılmıştır. Afro Amerikalıları köle olarak kullanarak yıllarca en tabi haklarından dahi mahrum bırakan, Vietnam'da 4 milyon, Kore'de 3 milyon, Afganistan'da 1.5 milyon, Hiroşima ve Nagazaki'de 350 bin insanı katleden Amerika bize soykırım iddiasında bulunmaktadır. ABD aslında aynaya baktığında gerçek “Soykırımı” görecektir.

Sırtını terör örgütü PKK'ya dayamış HDP'nin, sözde terörün engellenmesi için çeşitli bahanelerle ülkeler işgal edip sivilleri katleden Amerika'nın bizlerin gurur kaynağı olan tarihimize leke sürme çabaları beyhude ve asılsızdır. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilgili makamları eliyle yasal tüm haklarını kullanacak ve müsebbiplere en güzel cevabı verecektir. İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanlığı tüm sürecin takipçisi ve üzerine düşen tarihi her görevi yerine getirmeye hazırdır.

Bu bağlamda sözde Ermeni soykırım iddialarını şiddetle kınıyor bu vesile ile şanlı ecdadımızı ve Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

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