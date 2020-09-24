Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İkinci barodan medeniyet vurgulu açıklama Hak ve adalet savaşçısı meslektaşlarımız tarihe not düştü, iki bin imza fazlasıyla karşılandı
ANKARA

İkinci barodan ‘medeniyet vurgulu’ açıklama: Hak ve adalet savaşçısı meslektaşlarımız tarihe not düştü, iki bin imza fazlasıyla karşılandı

İstanbul’da ikinci baronun kuruluşu için resmi başvuru yapıldı. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında ‘vatan coğrafyasındaki kendi kültür ve medeniyet değerlerine bağlılık’ vurgusu yapılırken, baro kuruluşu gereken iki bin imzadan fazlasına erişildiğine dikkat çekildi.

Haber Merkezi Diğer
İkinci baro için toplanan imzalar Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edildi.
İkinci baro için toplanan imzalar Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edildi.

İkinci barodan yapılan basın açıklaması şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 11 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen ve 15 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı yasa kapsamında İstanbul’da yeni baro kurma çalışmalarımız 14 Ağustos 2020 tarihinde Av. Necati Ceylan, Av. Niyazi Paksoy, Av.Cavit Tatlı ve Av. Şengül Karslı imzalı dilekçe ve kurucular kurulu sıfatı ile Türkiye Barolar Birliği başkanlığına başvurularak yeni baro kuruluşuna ilişkin meslektaşlarımızın yapacağı başvuruların UHAP üzerinden gerçekleştirilmesi bakımından bölüm açılması için yaptığımız başvuruyla başlatılmıştır.

Baro parayı gece kulübünde yedi
GÜNDEM
Baro parayı gece kulübünde yedi

‘Kültür ve değerlerimiz esas’

Hukukun üstünlüğünü esas alarak, tarihten gelen ve en son bin yıldan beridir yaşadığımız vatan coğrafyasındaki kendi kültür ve medeniyet havzamızın birikimlerinden yararlanarak hukuk adına esas aldığımız en temel değerleri geleceğe taşımak, teşebbüsümüzün temel gayesi olarak tarif edilmiştir.

Baro’dan komik savunma: Sosyal tesisimiz
GÜNDEM
Baro’dan komik savunma: Sosyal tesisimiz

İki binden fazla imza toplandı

Kuruluş çalışmalarımızın yürütüldüğü süreçte Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının UHAP sistemi üzerinden elektronik ortamda başlatmış olduğu yeni baro kuruluşu başvurularını daha sonra sistemi kapatarak sonlandırmış olması karşısında ıslak imzalı başvuru işlemine sürat kazandırılmış, kuruluş başvuru tarihimiz olan 14 Ağustos 2020 tarihinden bugüne kadar kırk bir günde yasanın aradığı iki bin ıslak imzalı yeni baro kuruluş dilekçeleri fazlası ile toplanarak bugün TBB Başkanlığına üst yazımız ekinde sunulmuştur.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çoklu baro yürürlüğe girdi
GÜNDEM
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çoklu baro yürürlüğe girdi

‘Duruşumuz tereddütsüz’

Azimle, kararlılıkla ve inançla çıkılan bu yolda irade gösteren ve sorumluluk alan Hak ve Adalet savaşçısı meslektaşlarımız bu kararlarıyla tarihe not düşmüşler ve yeni Baro’muzun kuruluşunu kamuoyu önünde tereddütsüz duruşları ile tescil etmişlerdir.

İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor: Hazırlıklar tam gaz
GÜNDEM
İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor: Hazırlıklar tam gaz

‘Yetki verilmesini bekliyoruz’

Bugün Ankara’dayız, Türkiye Barolar Birliği başkanlığına müracaatımız resmen gerçekleşmiştir. Emeğin iradenin ve kararlılığın eseri yeni baromuzun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’ndan gecikmeye mahal verilmeden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takiben gerçekleştireceğimiz genel kurul ile birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır.

Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var
GÜNDEM
Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var

Bu eseri oluşturan ve katkı sunan hukukun üstünlüğüne inanmış tüm meslektaşlarımızı kutluyor, başvurumuzun ülkemize ve hukuk dünyamıza hayırlı olmasını diliyoruz. 24.09.2020

İstanbul Barosu önünde toplanan DHKP-C yandaşları ant içti
OYNAT 00:56
İstanbul Barosu önünde toplanan DHKP-C yandaşları ant içti
DHKP-C'li Ebru Timtik'in cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölmesinin ardından harekete geçen örgüt yandaşları İstanbul Barosu önünde toplandı. Baro binasına teröristin posterini asan grup, daha sonra örgüt lehine sloganlar atarak ant içti.


Saygılarımızla

  • Kurucular Kurulu
  • Av. Necati Ceylan
  • Av.Niyazi Paksoy
  • Av. Cavit Tatlı
  • Av.Şengül Karslı
Abone Ol Google News
Derbi öncesi kritik Avrupa sınavı

Derbi öncesi
kritik Avrupa sınavı
Kapıyı araladık

Kapıyı araladık

​Siyah beyazlılar Avrupa'da Portekiz ekibiyle karşılaşıyor.
Taviz vermeyeceğiz

Taviz vermeyeceğiz

Milli Güvenlik Kurulundan Doğu Akdeniz mesajı.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Sağlık Bakanlığı 24 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı.

140 yıl sonra <br>cevap verilen mektup

140 yıl sonra
cevap verilen mektup

​Afrika topraklarında unutulan bir Osmanlı âlimi: Ebubekir Efendi

Servis ücretleri belli oldu

Servis ücretleri belli oldu

​Servisçiler yüzde 33 istedi UKOME yüzde 11 zam yaptı.
Gülemiyor ve ağlayamıyor

Gülemiyor ve ağlayamıyor

​Beyin kanaması geçirdikten sonra hayatı değişti.

İstanbul'da<br>deprem paniği

İstanbul'da
deprem paniği

AFAD duyurdu: Merkez üssü Marmara denizi ve 4.2 büyüklüğünde.

Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Milan'da korona şoku.

Trump 'nefret hastalığı' yayıyor

Trump 'nefret hastalığı' yayıyor

Müslüman kongre üyesi Omar hedef gösteriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.