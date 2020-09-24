İkinci barodan ‘medeniyet vurgulu’ açıklama: Hak ve adalet savaşçısı meslektaşlarımız tarihe not düştü, iki bin imza fazlasıyla karşılandı

İkinci barodan yapılan basın açıklaması şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 11 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen ve 15 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı yasa kapsamında İstanbul’da yeni baro kurma çalışmalarımız 14 Ağustos 2020 tarihinde Av. Necati Ceylan, Av. Niyazi Paksoy, Av.Cavit Tatlı ve Av. Şengül Karslı imzalı dilekçe ve kurucular kurulu sıfatı ile Türkiye Barolar Birliği başkanlığına başvurularak yeni baro kuruluşuna ilişkin meslektaşlarımızın yapacağı başvuruların UHAP üzerinden gerçekleştirilmesi bakımından bölüm açılması için yaptığımız başvuruyla başlatılmıştır.

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‘Kültür ve değerlerimiz esas’

Hukukun üstünlüğünü esas alarak, tarihten gelen ve en son bin yıldan beridir yaşadığımız vatan coğrafyasındaki kendi kültür ve medeniyet havzamızın birikimlerinden yararlanarak hukuk adına esas aldığımız en temel değerleri geleceğe taşımak, teşebbüsümüzün temel gayesi olarak tarif edilmiştir.

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İki binden fazla imza toplandı

Kuruluş çalışmalarımızın yürütüldüğü süreçte Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının UHAP sistemi üzerinden elektronik ortamda başlatmış olduğu yeni baro kuruluşu başvurularını daha sonra sistemi kapatarak sonlandırmış olması karşısında ıslak imzalı başvuru işlemine sürat kazandırılmış, kuruluş başvuru tarihimiz olan 14 Ağustos 2020 tarihinden bugüne kadar kırk bir günde yasanın aradığı iki bin ıslak imzalı yeni baro kuruluş dilekçeleri fazlası ile toplanarak bugün TBB Başkanlığına üst yazımız ekinde sunulmuştur.

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‘Duruşumuz tereddütsüz’

Azimle, kararlılıkla ve inançla çıkılan bu yolda irade gösteren ve sorumluluk alan Hak ve Adalet savaşçısı meslektaşlarımız bu kararlarıyla tarihe not düşmüşler ve yeni Baro’muzun kuruluşunu kamuoyu önünde tereddütsüz duruşları ile tescil etmişlerdir.

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‘Yetki verilmesini bekliyoruz’

Bugün Ankara’dayız, Türkiye Barolar Birliği başkanlığına müracaatımız resmen gerçekleşmiştir. Emeğin iradenin ve kararlılığın eseri yeni baromuzun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’ndan gecikmeye mahal verilmeden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takiben gerçekleştireceğimiz genel kurul ile birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır.

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Bu eseri oluşturan ve katkı sunan hukukun üstünlüğüne inanmış tüm meslektaşlarımızı kutluyor, başvurumuzun ülkemize ve hukuk dünyamıza hayırlı olmasını diliyoruz. 24.09.2020

OYNAT 00:56 İstanbul Barosu önünde toplanan DHKP-C yandaşları ant içti DHKP-C'li Ebru Timtik'in cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölmesinin ardından harekete geçen örgüt yandaşları İstanbul Barosu önünde toplandı. Baro binasına teröristin posterini asan grup, daha sonra örgüt lehine sloganlar atarak ant içti.

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