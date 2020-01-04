Gündem İkinci Çiftlik Bank vakası Diyarbakırda yaşandı 20 milyon lira toplayıp kayıplara karıştıkları iddia edildi
DİYARBAKIR

İkinci Çiftlik Bank vakası Diyarbakır'da yaşandı: 20 milyon lira toplayıp kayıplara karıştıkları iddia edildi

İkinci Çiftlik Bank vakası Diyarbakır'da yaşandı: 20 milyon lira toplayıp kayıplara karıştıkları iddia edildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeşin, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edildi. Olay akıllara Çiftlik Bank vurgununu getirdi.

Haber Merkezi İHA
Gündüz köyünde kurulan çiftlik.
Gündüz köyünde kurulan çiftlik.

Yaklaşık 7 ay önce Silvan’a bağlı Gündüz köyünde çiftlik kuran iki kardeş Diyarbakır’ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman’ın Sason ilçelerindeki çiftçilerden yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanlarını alarak kayıplara karıştı. M.A. ve A.A.’dan iki gün haber alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçti. Mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için emniyete başvurdu.

İHA
Büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeşin, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edildi.

500 milyonu bavulla kaçırdı
EKONOMİ
500 milyonu bavulla kaçırdı

Mağdurlar, M.A. ve A.A.’nın köylerine yakın bir yerde yaklaşık 7 ay önce çiftlik kurduğunu söyledi. Mağdurlar, "Köyümüze yakın bir yerde 7 ay önce çiftlik kurdular, bize yakın olması nedeniyle onlara güvendik. Bize yüksek karla kazanç sağlayacağını söyledi ve kabul ettik. Kendilerine ulaşmak istedik. Ancak uzun bir süre bizi oyaladılar, bugün yarın geliyorum diyerek bahaneler ürettiler. Bir süre sonra da telefonlarımıza çıkmamaya başladılar. Şimdi adamları arıyoruz bulamıyoruz. Bu şahıslardan şikayetçiyiz" dedi.

İHA
Olay akıllara Çiftlik Bank vurgununu getirdi.

Çiftlik Bank gibi 65 şirket var
EKONOMİ
Çiftlik Bank gibi 65 şirket var

Dolandırıcılara ineğini veren fakat kısa süre sonra hayvanını alıp dolandırılmaktan kurtulan Abdullah Oruçlu isimli vatandaş ise, "Geldiler buraya çiftlik kurdular. Mardinli diye biliyorduk. Geldiler buraya çiftliği yaptılar, 5-6 kardeş diye tanıttılar kendilerini. Ben bunları biliyorum. 6-7 aydır buradaydılar. Hazro, Kulp, Silvan, Lice bu çevrenin hepsini dolandılar ve kaçıp gittiler. Duyduğuma göre 20 milyon toplayıp kaçmışlar. Ben 49 bin liralık inek vermiştim, zorla aldım onlardan" diye konuştu.

İHA
Büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeşin, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edildi.

Zanlılar M.A. ve A.A.’ya ulaşılamazken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

2016’da Çiftlik Bank’ı kuran Mehmet Aydın, 2018’de 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para toplamış ve ardından kayıplara karışmıştı.

Çiftlikbank'ın Tosun'u İnterpol'ün arananlar listesinde
OYNAT 00:00
Çiftlikbank'ın Tosun'u İnterpol'ün arananlar listesinde
Türkiye'de binlerce kişiyi, Çiftlikbank ile milyonlarca lira dolandıran Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar 'Most Wanted' listesine girdi. 322 milyon lira ile kayıplara karışan firari Mehmet Aydın'ın nerede olduğu henüz belirlenemedi.


Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Bakan açıkladı: MEB'den yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği.
Türkiye karşıtıskandal sözleri

Türkiye karşıtı
skandal sözleri

El-Mühendis, Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Sigaradatarihi adım

Sigarada
tarihi adım

​Yarından itibaren yeni paketler ile satılabilecek.
97 bin<br>Suriyeli ayrıldı

97 bin
Suriyeli ayrıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son rakamı açıkladı.
Güzel haber alacaksınız

Güzel haber alacaksınız

​Bakan Albayrak'tan TEMSA'ya yönelik mesaj.
Farklı illerden<br>satış yapılabilecek

Farklı illerden
satış yapılabilecek

​1 Ocak itibariyle tapuda yeni dönem başladı.
Bitmiyorlar

Bitmiyorlar

​Makas atıp silahla şov yapan maganda kamerada.
Memurun zamlı<br>maaşları belli oldu

Memurun zamlı
maaşları belli oldu

En düşük memurun aylık maaşı 4 bin lira oldu.
Çıldırtan<br>mesajlara onay şartı

Çıldırtan
mesajlara onay şartı

​Yeni düzenleme 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
Ailemle<br>tehdit edildim

Ailemle
tehdit edildim

​Firari CEO'nun kaçışına yardım eden müdür konuştu
Türkiye'ye<br>küstah uyarı

Türkiye'ye
küstah uyarı

Meclis'ten geçen tezkere BAE'yi rahatsız etti.
41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Askeri varlığı<br>sona erdirilebilir

Askeri varlığı
sona erdirilebilir

Bağdat'taki saldırı sonrası olağanüstü toplantı.
Ormanlık<br>alanda dehşet

Ormanlık
alanda dehşet

​Eşini ve yanındaki adamı kafasından vurup kaçtı.
Irak'ta yeni<br>hava saldırısı

Irak'ta yeni
hava saldırısı

Saldırının sağlık konvoyuna yapıldığı duyuruldu.
Savaş ilan<br>etse bu kadar olur

Savaş ilan
etse bu kadar olur

​ABD İran'ın en önemli komutanını öldürdü.
50 milyon <br>euroluk teklif

50 milyon
euroluk teklif

​İngiliz ekibi Merih Demiral için kesenin ağzını açtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.