İkinci elde en çok talep otomatik viteslere oldu

Balıkesir’de galericilik yapan Melih Karakaya, “Sıfır arabaların yokluğu ikinci eli etkiledi. İkinci el piyasası her geçen gün yükselmeye devam ediyor. İkinci el araçlarda 1 ila 3 yaş arası sıfır diye tabir ettiğimiz arabalarda özellikle hatchback otomatik bayanların da tercih ettiği arabalar olarak adlandırabiliriz. Sıfır arabaların olmayışı bu arabaların fiyatları inanılmaz derecede değişkenlik gösteriyor ve bu araçlara talep daha fazla. Fiyatların şu anda düşme imkanını görmüyorum, her geçen gün yükselen ikinci el piyasasında fiyatların düşme imkanının olduğunu da düşünmüyorum, ama ilerleyen süreçte tabi ki bu fiyatlarda durağanlık oluşacaktır. İkinci el araç alırken insanlar genellikle araçlarda minimum hatayı kabul ediyorlar ve daha çok sıfıra dönük sıfıra yakın minimum derecede hatasız diyebildiğimiz arabaları kabul ediyorlar onları almak istiyorlar” dedi.

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İkinci el piyasasını değerlendiren Melih Karakaya, “İkinci el piyasası daha yükselmeye devam ediyor tahmini süreç sıfır araçların ülkemize giriş yapasıya kadar daha da yükselecektir. Sıfır aracın olmayışı ikinci eli de doğal olarak etkiliyor. İkinci el araç alacaklar için tavsiyem şudur biz galericiler yetkili belgeli kişiler olarak sizlere daha iyi hizmet vermek için devletimize ödediğimiz vergiler ile bu piyasayı düşüreceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 34 En ucuz sıfır otomobil modelleri hangileri? Çip krizi, tedarikte aksamalar ve pandemi nedeniyle fabrikaların belirli dönemlerde kapalı olması nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarında yükselişler görüldü. Araç fiyatlarında görülen artış sonrası vatandaşlar ikinci el piyasasına yöneldi. İkinci el arabalarda da fiyatların sert yükselmesi sonrası gözler sıfır araba fiyatlarına çevrildi. Yapılan son güncelleme ile en ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte marka marka sıfır araba fiyat listesi.... 2021 ARALIK SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?<br><br>İşte markaların son güncellemesine göre model model sıfır araç fiyatları: VOLKSWAGEN<br><br>Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression<br><br>Liste fiyatı 368,600 TL<br><br>1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 384,200 TL SEAT<br><br>Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style<br><br>Liste fiyatı: 266.000 TL<br><br>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style<br><br>Liste fiyatı 369.000 TL SEAT<br><br>YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style<br><br>Fiyatı 399.000 TL<br><br>ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style<br><br>Fiyatı 399.000 TL CİTROEN<br><br>C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 265.000 TL<br><br>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold<br><br>Fiyatı: 379.000 TL CİTROEN<br><br>C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 375.000 TL<br><br>YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 359.000 TL DACİA<br><br>Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg<br><br>Fiyatı 324.000 TL<br><br>SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg<br><br>Fiyatı 264.000 TL<br><br>Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 329.900 TL<br> Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 325.900 TL<br><br>Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 328.900 TL<br><br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 372.900 TL<br><br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 369.900 TL<br><br>Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 367.900 TL<br><br>Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 395.000 TL FIAT<br><br>EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli<br>Fiyatı: 232.900 TL<br>Kampanyalı Fiyatı 223.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 340.900 TL<br>1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 362.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 252.900 TL<br>1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 352.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 366.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 373.900 TL FIAT<br><br>EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli<br>Fiyatı: 248.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 348.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 350.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 360.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 373.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 378.900 TL FIAT<br><br>Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel<br>Fiyatı: 356.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 358.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 366.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 377.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 387.900 TL FIAT<br><br>Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli<br>Fiyatı: 256.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 356.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 358.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 366.900 TL<br>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 341.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 377.900 TL FİAT<br><br>PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli<br>Fiyatı: 250.900 TL<br><br>1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 261.900 TL<br>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 374.900 TL FİAT<br><br>500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli<br>Fiyatı: 346.900 TL<br><br>500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 371.900 TL<br>500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 377.900 TL FORD<br><br>Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin<br>Fiyatı 370.800 TL<br><br>Trend X5 Kapı1.5L Ti-VCT 123PS6 İleri Manuel Benzin<br>Fiyatı 381.600 TL FORD<br><br>EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin<br>Fiyatı 374.600 TL<br><br>Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin<br>Liste fiyatı 399.800 TL HONDA<br><br>Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance<br><br>Fiyatı: 332.700 TL<br><br>1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 347.900 TL<br> HYUNDAI<br><br>Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)<br>Liste fiyatı 244.700 TL<br><br>1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 253.800 TL<br>1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 263.800 TL<br>1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 330.850 TL HYUNDAI<br><br>Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)<br>Liste fiyatı 325.960 TL<br>Kampanyalı fiyatı 263.400 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 351.700 TL<br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 361.500 TL<br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 380.800 TL<br>1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 386.300 TL<br>1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli) - 391.600 TL HYUNDAI<br><br>BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)<br><br>Fiyatı 354.750 TL<br><br>1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style (Benzinli)<br>Fiyat: 393.400 TL KİA<br><br>PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik<br><br>Fiyatı: 255.500 TL<br><br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 259.500 TL<br><br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 266.500 TL KİA<br><br>RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool<br><br>Fiyatı: 256.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 349.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 392.900 TL KİA<br><br>STONIC 1.25L 84 PS Manuel - 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265.100 TL<br>COROLLA 1.5 Dream - 333.800 TL<br>COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 343.550 TL<br>COROLLA 1.5 Flame - 353.600 TL<br>COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 366.600 TL<br> Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S<br>Fiyatı 389.500.<br><br>Yaris 1.0 Vision<br>Liste Fiyatı 222.600 TL<br><br>1.5 Dream Multidrive S - 328.800 TL<br>1.5 Dream X-Pack Multidrive S 349.250 TL<br>1.5 Flame Multidrive S 354.900 TL<br>1.5 Flame X-Pack Multidrive S 369.250 TL<br><br> En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları Sıfır otomobil fiyatları her gün yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni yıla girmeden sıfır otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. Pandemi sonrası çip krizi nedeniyle sıfır otomobil bulunurluğunun olmaması nedeniyle fiyatlarda sert yükselişler yaşanmıştı. Öyle ki, son güncellemelerle birlikte 200 bin TL'nin altında satılan modelin kalmadığı görülüyor. Sizler için güncel otomobil fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları...

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