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Gündem İkinci eş alın çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
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'İkinci eş alın' çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Eşinizi aldatmayın. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın" sözleriyle infilae neden olan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in sözleşmesi feshedilmişti. Sözleri tepki toplayan Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

Haber Merkezi AA
Ali Edizer
Ali Edizer

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesine gönderildi.

  • Edizer'in, soruşturmanın selameti açısından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi. Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor.

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı
HAYAT
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Tepki çeken videoda ne söylemişti?

Edizer, medeni hukuk düzenini eleştirmek için paylaştığı videoda, "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor, koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allahuteala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

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'İkinci eş alın' çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
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'İkinci eş alın' çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Eşinizi aldatmayın. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın" sözleriyle infilae neden olan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in sözleşmesi feshedilmişti. Sözleri tepki toplayan Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

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