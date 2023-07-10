İkinci İslam Dünyası Gençlik Buluşması gerçekleşti: Ümmetin gençleri Ankara’da buluştu

İslam Dünyası İkinci Gençlik Buluşması Ankara’da yapıldı.
Dünya’nın dört bir yanından Müslüman gençler, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO) ve Kudüs Gençlik Heyeti öncülüğünde gerçekleştirilen iki günlük İslam Dünyası İkinci Gençlik Buluşması’nda bir araya geldi. 40’tan fazla ülkeden katılımcıların olduğu program kapsamında konuşmacılar iki gün boyunca gençler ile bir araya gelerek gençliğin durumunu tartışıldı ve tecrübelerini paylaşıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başladı.