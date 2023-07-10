İkinci İslam Dünyası Gençlik Buluşması gerçekleşti: Ümmetin gençleri Ankara’da buluştu

“İşgalci İsrail’e karşı her türlü dışlamanın yapılarak utançlarından saklanacak ağaç aramalarını temin edecek kadar zorlamaktır. Çünkü işgalciler ancak zordan ve güçten anlarlar. Onun için direniş heyecanımızı kaybetmeden Filistin ve Kudüs davasına daha çok sahip çıkmalıyız. İsrail’e dost olmak veya dost görünmek yerine direniş hattımızı güçlü ve zinde tutmalıyız; biz inanç sahibiyiz, davamıza sadık kalırsak zaten onlar kendi içlerinde Allah’ın izniyle zayıflayarak birbirlerini güçsüzleştireceklerdir”