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İkinci İslam Dünyası Gençlik Buluşması gerçekleşti: Ümmetin gençleri Ankara’da buluştu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO) ve Kudüs Gençlik Heyeti öncülüğünde İslam Dünyası İkinci Gençlik Buluşması, Ankara’da yapıldı. İki gün süren programda dünyanın dört bir tarafından İslam ülkeleri gençleri katılım sağlarken, programda Kudüs ve İslam Birliği mesajları verildi.

18:40 . 10/07/2023 الإثنين
Yeni Şafak
İslam Dünyası İkinci Gençlik Buluşması Ankara’da yapıldı.

İslam Dünyası İkinci Gençlik Buluşması Ankara’da yapıldı.

Dünya’nın dört bir yanından Müslüman gençler, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO) ve Kudüs Gençlik Heyeti öncülüğünde gerçekleştirilen iki günlük İslam Dünyası İkinci Gençlik Buluşması’nda bir araya geldi. 40’tan fazla ülkeden katılımcıların olduğu program kapsamında konuşmacılar iki gün boyunca gençler ile bir araya gelerek gençliğin durumunu tartışıldı ve tecrübelerini paylaşıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başladı.

“BİR ARAYA GELMEMİZİN BAŞINDA İSLAM BİRLİĞİ’NİN KURULMASI GELİYOR”

Kudüs davasının öneminin altını çizen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, gerçekleştirilen toplantılar ile birlikte birçok hedefin varlığının altını çizerek,
“Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs davasına bakışımız önemlidir. Kudüs davasına sarılma konusunda vazifemize bu toplantı önemli bir adım olacak. Buradaki Müslüman gençlerin bir araya gelmesine ilişkin birçok temel nokta bulunuyor. Bu noktaların başında Batılıların ve Siyonistlerin kurduğu birliklere karşı İslam Birliği’nin kurulması gelmekte. Ardından güçsüzlüklerimizi ve zafiyetlerimizi ortadan kaldırıp, nitelikli, kendini geliştiren insan kaynaklarının yetiştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. İslam dünyasında birçok alanda işgaller ve saldırılar devam etmekte. Burada bu işgal ve saldırılara karşı durmak için bir araya geldik”
dedi.
Toplantı ile birlikte birçok alanda ortak projelere ve çalışmalara ilişkin adımların atılacağını ifade eden Turhan, İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin önemli olduğunun altını çizerek,
“Bu buluşmalarımız ile birçok alanda beraber çalışmalar yürüteceğimiz, birlikte terleyeceğimiz, bundan sonraki toplantılarda beraber geliştireceğimiz toplantılar olacak inşallah”
ifadelerini kullandı.

“TÜM DÜNYADA TOPYEKÛN MÜCADELE VERMELİYİZ”

Erbakan Hocanın Siyonizme karşı verdiği mücadelede taviz vermediğine dikkat çeken İYFO Genel Başkanı Yılmaz Balçın ise, bedeller ödediğinin altını çizdi. Balçın, gençlik örgütlerinin en iyi şekilde eğitim ve teknolojiye hakim gençler ile mücadelenin devam edeceğini ifade ederek,
“Bizler ıslah hareketinin gençleriyiz, ifsada karşı topyekûn mücadele etmeliyiz. Artık direnişimiz sadece Filistin’de sahada değil emperyalizme karşı tüm dünyada topyekûn olmalıdır”
ifadelerini kullandı.

“İŞGALCİLER ANCAK GÜÇTEN ANLARLAR”

İslam dünyası liderlerine çağrıda bulunan Balçın, Siyonistlerin zordan anladığının altını çizerek,
“İşgalci İsrail’e karşı her türlü dışlamanın yapılarak utançlarından saklanacak ağaç aramalarını temin edecek kadar zorlamaktır. Çünkü işgalciler ancak zordan ve güçten anlarlar. Onun için direniş heyecanımızı kaybetmeden Filistin ve Kudüs davasına daha çok sahip çıkmalıyız. İsrail’e dost olmak veya dost görünmek yerine direniş hattımızı güçlü ve zinde tutmalıyız; biz inanç sahibiyiz, davamıza sadık kalırsak zaten onlar kendi içlerinde Allah’ın izniyle zayıflayarak birbirlerini güçsüzleştireceklerdir”
diye konuştu. 

“ÜMMET LİDERLİĞİ İÇİN SIRTINIZA CİDDİ YÜKLER YÜKLENMEKTE”

İslam dünyasında iş birliklerinin daha fazla geliştirilmesi için çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden İslamic World Youth Forum Genel Başkanı Dr. Ashraf Awad, toplantı ile projelerin gündeme geleceğinin altını çizerek,
“Bu toplantılar ile başta ekonomik bir forum oluşturmak, yeni medya üzerine yeni çalışmalar gerçekleştirerek gençlerimizi bu durumlara kanalize etmeye çalışmak gibi amaçlarımız bulunuyor. Her zaman çok çalışmalıyız, karamsarlığa kapılmamalıyız. Daha çok çalışmalıyız, cihat yapmamız gerekmekte. Bunun için zamana baktığımız zaman çok fazla olayın yansımalarını görmekteyiz. Ey gençler, ümmetlerin liderliğini üstlenmek için üzerinize çok fazla görev yüklenmektedir
” dedi.

#İslam Dünyası İkinci Gençlik Buluşması
#Ankara
#Kudüs
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