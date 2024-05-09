İkinci randevu haziranda

Yerel seçimlerin ardından siyasette esen bahar havasıyla birlikte liderler arasında görüşme trafiği de hızlandı. 2 Mayıs'taki Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından ikinci görüşmenin haziran ayının ilk iki haftası içinde gerçekleşebileceği ifade edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 1 saat 35 dakika süren görüşmesinin ardından gözler ikinci randevunun tarihine çevrildi. CHP kurmayları, ikilinin haziranın ilk haftası bir araya gelmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Üst düzey bir CHP yöneticisi, Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğini ve haziran ayı için Erdoğan'ın ajandasının müsait olması halinde iadeiziyaret için randevu tarihin oluşturulacağını kaydetti. Kaynaklar, olası ikinci randevunun haziranın ilk ya da ikinci haftası içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Görüşme trafiğinin süreceğini vurgulayan kaynaklar, "AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında yaz ayları içinde gündemin nabzına ve yaşanacak gelişmelere bağlı olarak yeni görüşmeler neden yaşanmasın? Sayın Genel Başkan diyalog ortamının sürmesinden yana" dedi.