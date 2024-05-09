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İkinci randevu haziranda

2 Mayıs'taki Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından ikinci görüşmenin haziran ayının ilk iki haftası içinde gerçekleşebileceği ifade edildi.

Uğur Duyan
04:00 - 9/05/2024 jeudi
Güncelleme: 01:46 - 9/05/2024 jeudi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Yerel seçimlerin ardından siyasette esen bahar havasıyla birlikte liderler arasında görüşme trafiği de hızlandı. 2 Mayıs'taki Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından ikinci görüşmenin haziran ayının ilk iki haftası içinde gerçekleşebileceği ifade edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 1 saat 35 dakika süren görüşmesinin ardından gözler ikinci randevunun tarihine çevrildi. CHP kurmayları, ikilinin haziranın ilk haftası bir araya gelmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

DİYALOĞUN DEVAMINDAN YANAYIZ

Üst düzey bir CHP yöneticisi, Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğini ve haziran ayı için Erdoğan'ın ajandasının müsait olması halinde iadeiziyaret için randevu tarihin oluşturulacağını kaydetti. Kaynaklar, olası ikinci randevunun haziranın ilk ya da ikinci haftası içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Görüşme trafiğinin süreceğini vurgulayan kaynaklar, "AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında yaz ayları içinde gündemin nabzına ve yaşanacak gelişmelere bağlı olarak yeni görüşmeler neden yaşanmasın? Sayın Genel Başkan diyalog ortamının sürmesinden yana" dedi.


İletişim Başkanlığı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Başbakanı Asadov'un görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmenin detaylarını ise İletişim Başkanlığı paylaştı. Görüşmede Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile olan barış sürecinde ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini de belirtti.


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