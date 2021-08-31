Gündem İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesinde yangın
İSTANBUL

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın

Başakşehir'de bulunan İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangın, boya, yağ, tiner, kolonya, dezenfektan gibi kimyasalların olduğu yaklaşık 30 dükkandan oluşan 11'inci Blok'u tamamen sardı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haber Merkezi AA
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesinde yangın
​İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İkitelli'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapan iş yerinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
OYNAT 00:52
İkitelli'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapan iş yerinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Ziya Gökalp Mahallesinde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek başka bir bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın bölgesinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sırasında sanayi sitesinde bulunan bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Boya, yağ, tiner gibi kimyasalların olduğu yaklaşık 30 dükkandan oluşan 11'inci Blok'u tamamen saran yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

Bir kişi yaralandı

Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

"En az 30 dükkanı sardı"

İsa Yılmaz, "Geldiğimde yangın başlamıştı. Bloğun başından sonuna kadar yanıyordu. İçeride bir sürü firma var. Tahta işi yapanlar, solvent işi yapanlar, tiner ve daha farklı işi yapanlar var. Ne varsa alıp götürüyor." dedi.

Mahmut Bağ, "Sokakta başladı yangın, ilk biz müdahale ettik, biz içeriyi görmedik. Bir arkadaş yanmış yerde yatıyordu. Dükkanın önüne gelince, kimya dükkanı var, yangın orada başlamış. Bu sefer biz kaçtık. Bir itfaiye geldi. İtfaiye müdahale ederken patlamaya başladı. En az 30 dükkanı sardı şu anda. Orada yağ işi yapılıyordu. Yağ, tiner, mazot hepsi vardı yani. Üç yanı da boyacı, tiner hepsi vardı. Şu anda söndüremiyorlar." diye konuştu.


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