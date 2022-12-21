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İZMİR

İkiz kardeş vurgunu: 37 milyon TL haksız kazanç

Yasa dışı bahis sitesi kurarak 37 milyon TL haksız kazanç elde eden çeteye 9 ilde operasyon düzenlendi. İkiz kardeşler Rıdvan ve Kaan T.,’nin yönettiği çete üyesi 24 kişi yakalandı. Kardeşlerden Rıdvan T. de gözaltına alınırken, Kaan T.’nin Makedonya’da olduğu tespit edildi. Kardeşler, elde ettikleri gelirle lüks yaşantı sürüyordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İkiz kardeş vurgunu: 37 milyon TL haksız kazanç
Bahis şebekesinin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şebekesini takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesap açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri açıklandı.

KARDEŞLERDEN BİRİ MAKEDONYA’DA

Suçtan kazanılan paraların ise yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürüldükleri tespit edildi. Bahis şebekesinin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi. Kardeşlerden Kaan T.’nin suç şebekesini yönetmek için Makedonya’da olduğu ve elde edilen gelirlerle şüphelilerin lüks bir yaşam sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU

Ekipler, İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya’da şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonlarda kardeşlerden Rıdvan T.’nin de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 331 bin lira, 1 para sayma makinesi, 175 başkalarına ait banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve tek içimlik esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan, şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile de el konuldu.

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