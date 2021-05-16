İkizdere'de 15 gün süreyle gösteri yürüyüş ve basın açıklaması yasaklandı

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'İkizdere' açıklaması: Marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, Rize'nin İkizdere ilçesindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bölgedeki halkın ikna olduğunu fakat marjinal grupların eylemi sürdürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, '70 yıllık taş ocağı, altın araması gibi iddialar kesinlikle doğru değil. Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır.' dedi.