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​İklim değişikliği herkesi etkiliyor​

İklim değişikliği herkesi etkiliyor

Erdoğan, 40 ülke liderinin katıldığı İklim Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şu mesajları verdi: İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı’nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İklim değişikliği herkesi etkiliyor​
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 ülke liderinin katıldığı İklim Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katılarak önemli mesajlar verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Her zaman hakikatleri savunacağız: Erdoğan’dan 1915 mesajı
GÜNDEM
Her zaman hakikatleri savunacağız: Erdoğan’dan 1915 mesajı

  • İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı’nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçme suyu eylem planı hazırladık
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçme suyu eylem planı hazırladık

YEŞİL ALANLARIMIZI ARTIRIYORUZ

Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa’da 2’nci, dünyada 9’uncu sıradayız. Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı hızla arttırıyoruz. Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035’te yüzde 60’a taşıyacağız. Açık denizlerde koruma alanları ilan edilme meselesini de gündemimize almak gerektiğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık

KATKILARIMIZ SÜRECEK

  • Kovid-19 salgını sonrası yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Başkan Biden’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir. Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz. 2030’a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

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