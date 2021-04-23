​İklim değişikliği herkesi etkiliyor​ İklim değişikliği herkesi etkiliyor Erdoğan, 40 ülke liderinin katıldığı İklim Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şu mesajları verdi: İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı’nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir.

Haber Merkezi 23 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 23 Nisan 2021, 01:46 Yeni Şafak