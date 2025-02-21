İklimi bozana 5 milyon lira ceza verilecek

Türkiye’de ilk kez iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yasal mevzuat oluşturulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı’na İklim Kanunu teklifini sundu. Teklifle, Emisyon Ticaret Sistemi, Karbon Piyasası Kurulu gibi yeni yapılar oluşturulacak. İklim Değişikliği Başkanlığı’nın yönetiminde ve denetiminde kurulacak Emisyon Ticaret Sistemi ile sera gazı emisyonlarına üst sınır belirlenecek, sera gazı emisyonları takibe alınacak. Sisteme dahil olan işletmeler tarafından doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu hazırlanacak. Yine sisteme dahil olan işletmelerden doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon değerine karşılık gelecek miktarda yıllık ödenek alınacak. Bu ödenek katılım payı sayılacak ve ödemesi zorunlu olacak. Yine emisyon değeri bildirmeyenlere de yaptırım uygulanacak.





AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak davranan işletmelere de ağır yaptırımlar gelecek. Sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 500 bin ila 5 milyon lira idari para cezası kesilecek. Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında olup da bu hükümlere aykırı davranan işletmelere bu cezalar iki kat olarak uygulanacak.





OZON TABAKASINA ÖZEL CEZA

Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2 milyon 500 bin lira para cezası kesilecek. Ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin lira idari para cezası kesilecek. Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere ise 1 milyondan 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Bu kanun kapsamında her bir fiil için uygulanacak idari para cezası miktarı 50 milyon lirayı geçemeyecek.



