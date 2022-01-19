İkna çalışmaları sonuç verdi: PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Yılbaşından bu yana teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 4'e yükseldi.

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