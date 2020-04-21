Gündem İkna çalışmalarıyla bir terörist daha teslim oldu
ANKARA

İkna çalışmalarıyla bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan bir teröristin Mardin'de teslim olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

  • Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 72'ye yükseldi.

Bu arada güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt mensubu H.A'nın gözyaşlarıyla verdiği ifadesinde Suriye'deki durumun çok kötü olduğunu anlatarak, "Salgın yüzünden birçok örgüt mensubu hastalandı. Hastalananlara intihar eylemi yapmaları dayatılıyor. Benim gibi kaçmak isteyen bir çok arkadaşım var. Buradan sesimi duyan arkadaşlarım yaşamak istiyorlarsa bir an önce kaçsınlar." şeklinde ifade verdi.

Öte yandan Suriye'den, teslim olan örgüt mensubunu doğrulayan haberler gelmeye devam ediyor. Suriye'de örgütün kontrolündeki bölgelerde salgının kontrolden çıktığı, halkın ilaç ve tedaviye ulaşımının olmadığı, fırsat bulması halinde Türkiye'ye kaçmaya çalışacak çok sayıda örgüt mensubu olduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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