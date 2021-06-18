Gündem PKKda çözülmeler sürüyor Bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 80e yükseldi
ANKARA

PKK'da çözülmeler sürüyor: Bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 80'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, emniyet ve jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2013'te terör örgütüne katılan örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi AA
İkna çalışması sonucu örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2013'te terör örgütüne katılan örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensubunun Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 80'e yükseldi.

Yeşil kategorideki terörist teslim oldu
GÜNDEM
Yeşil kategorideki terörist teslim oldu

PKK’ya katılım 1984’ün altında: Sadece 52 kişi
GÜNDEM
PKK’ya katılım 1984’ün altında: Sadece 52 kişi
Abone Ol Google News
Ekipler bugörüntüyü affetmedi

Ekipler bu
görüntüyü affetmedi

​Ayağını camdan çıkarıp otomobil kullanan sürücüye para cezası.
Gözyaşlarını tutamadılar

Gözyaşlarını
tutamadılar

​Sıla hasreti bitiyor: Yurda dönüş başladı.
Kabil Havalimanı için Türkiyeye talep

Kabil Havalimanı için Türkiye'ye talep

Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklamalar.

Bakan Kurum: Toplamda 3850 metreküp müsilajı temizledik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

​Bakan Koca 'geri sayım başladı' diye duyurdu

Tanesi 80 lira

Tanesi 80 lira

​Toprağını yolu olmayan dağlardan sırtlarında taşıyorlar.

Salgında büyük kayıp vermişlerdi

Salgında büyük kayıp vermişlerdi

Bir ülke daha açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.