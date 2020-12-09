İkna edilen PKK'lı 4 terörist teslim oldu İkna edilen PKK'lı 4 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 230'a yükseldiği ifade edildi.

Haber Merkezi 09 Aralık 2020, 20:53 Son Güncelleme: 09 Aralık 2020, 20:53 AA