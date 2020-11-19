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Gündem İkna edilen terörist Hakkaride güvenlik güçlerine teslim oldu
HAKKÂRİ

İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü üyesi Hakkari'de teslim oldu. Teslim olan teröristin 2004 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü üyesi Hakkari'de teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK'lı bir teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan teröristin 2004 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün belirlendiği kaydedilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısının 204'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

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