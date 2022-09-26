Gündem İkramiye kazandınız diyerek Almanlara tele tuzak kuran şebekeye baskın
İSTANBUL

'İkramiye kazandınız' diyerek Almanlara tele tuzak kuran şebekeye baskın

Türkiye’de yaşayan Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 29 şüpheliden 28’i yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
​İkramiye kazandınız diyerek Almanlara tele tuzak kuran şebekeye baskın
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye ve ülkelerinde yaşayan Almanların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alman Polis Departmanı ile ortak çalışma yürüten ekiplerce, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere piyangodan ikramiye kazandıklarını söyledikleri, ikramiyeleri alabilmek için istenilen hesaplara belirli miktarda para yatıranları tekrar arayan şüphelilerin, kendilerini "polis, resmi memur" olarak tanıtıp yasa dışı hesaplara para yatırıldığını söyleyip tekrar para aldıkları tespit edildi.

Paraları değişik ödeme yöntemleriyle Türkiye'de bankacılık sistemine sokarak aklama suçu işledikleri anlaşılan şüphelilerin toplamda 394 bin avro haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 23'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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